Il ricordo di Clara Gatto, infermiera del Santa Croce di Cuneo

Ci sono persone capaci di lasciare il segno, capaci di “essere” nel significato più profondo. Clara Gatto, originaria di Dronero, è stata una di queste. Deceduta un mese e mezzo fa a seguito di una malattia all’età di 52 anni, era infermiera nel reparto di Medicina Interna presso l’ospedale Santa Croce e Carle di Cuneo.



“Lo sapevamo fin da quand’era piccola che Clara avrebbe fatto l’infermiera” - raccontano i suoi familiari. Il loro sguardo torna indietro nel tempo - “Prima di tutto perché era il suo gioco preferito: ci medicava sempre tutti, in modo particolare sua sorella che invece di sangue non ne voleva sentir parlare! Poi sempre ci ripeteva che avrebbe fatto quel lavoro da grande e non ha mai cambiato idea.”



Quella determinazione, quell’entusiasmo e quella tenacia avevano sempre contraddistinto Clara Gatto. Realizzò così il suo sogno più grande, con il supporto della famiglia e con a fianco Claudio, all’epoca fidanzato che diventò suo marito, unico ed immenso amore per lei. Col tempo, si specializzò in medicazioni avanzate, ossia nel trattamento di vari e complessi tipi di lesioni. Fu tra gli infermieri in prima linea nei reparti covid.



L’ospedale per Clara era la sua seconda grande famiglia e sono tantissimi i messaggi d’affetto da parte di pazienti, medici, oss e colleghi che, in questo mese e mezzo, i suoi cari hanno ricevuto. Parole toccanti, piene di riconoscenza e di affetto. Ci tiene molto la famiglia a ringraziare:



“Sapevamo poco del suo lavoro, se non che appunto era quello che aveva sempre sognato e che le si illuminavano ancora gli occhi a dirlo. Ci sono arrivate parole bellissime, di com’era dedita al lavoro, riflessiva e capace sia professionalmente che umanamente; ci hanno raccontato della sua serietà ed affidabilità, della sua capacità di collaborare con i colleghi, gli oss ed i medici e del suo essere, con i pazienti, ancora un’infermiera di una volta: precisa, attenta e soprattutto molto sensibile. Di lei il ricordo che non aveva timore di lasciarsi coinvolgere emotivamente, il suo stringere forte la mano delle persone sofferente o il suo fermarsi accanto ad ascoltarle, perché sapeva bene che la cura passa anche e soprattutto dal sapersi prendere cura. Di lei, poi, ci hanno detto che non ha mai smesso di dire che bisogna trattare ogni paziente come se fosse il più importante di tutti. Ci ha commosso tutto questo.”



Parole che, nel difficile percorso del lutto, aprono anche le porte ai ricordi più intimi.



“Clara ha saputo avere la stessa dedizione con tutti noi. Era così, esattamente come l’hanno descritta: capace, riflessiva, affidabile, determinata e sensibile. Con Claudio ha vissuto una bellissima storia d’amore, erano una coppia davvero unita. Poi l’amore per gli animali, per la natura ed il suo sguardo sempre alla ricerca della profondità e della bellezza. Il suo essere figlia e sorella, per i suoi due nipoti una zia preziosa. Da pochi mesi in famiglia abbiamo avuto la nascita di Ludovica, sua pronipote. In lei rivediamo Clara ed è forse anche una consolazione. Eppure, è così forte la sensazione. Desideriamo ringraziare tutti per le bellissime parole che abbiamo ricevuto ed ancora i medici, gli infermieri, gli oss che si sono presi cura di Clara durante la malattia. Oggi poi, 14 gennaio, nel giorno del suo compleanno desideriamo anche ringraziare Clara per tutto ciò che ha saputo essere ed ovunque lei sia farle i nostri auguri.”



Lo sguardo ora va lì, ben oltre ciò che con gli occhi si vede ma dove i pensieri sono capaci di colmare distanze apparentemente irraggiungibili. Con tutto l’amore, che la morte non fa morire.