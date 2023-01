Cuneo: un successo la partecipazione al Torneo di Natale presso la Sportarea di Borgo San Giuseppe

La società sportiva Cuneo Oltrestura ha partecipato all’edizione numero 22 del Torneo di Natale (palestra Sportarea di Borgo San Giuseppe), manifestazione di calcio indoor giovanile organizzata dall’Ac Cuneo 1905 Olmo in programma dal 23 dicembre al 6 gennaio.



L’evento sportivo quest’anno è stato dedicato al ricordo di Antonio Ortu che per tanti anni ha dato il suo contributo come arbitro e organizzatore del torneo. Il Torneo di Natale ha visto la partecipazione di 69 squadre, dai Piccoli Amici dell’annata 2016-17 agli Esordienti 2010; tra queste Cuneo Oltrestura ha iscritto ben 9 squadre che hanno coinvolto 90 ragazzi e 18 allenatori.



Un torneo molto sentito che appassiona genitori, nonni, zii, fratelli e sorelle dei piccoli campioncini.



“Siamo molto soddisfatti perché abbiamo visto i nostri ragazzi divertirsi, impegnarsi e abbracciarsi, tutti valori che sono alla base del nostro progetto sportivo.” ci racconta Aldo Galaverna “…. approfitto dell’occasione per augurare un buon 2023 a tutti i ragazzi, le famiglie, i tecnici e a tutto lo staff della nostra società. Un grazie speciale va ai genitori e ai nonni dei nostri giovani perché senza la loro disponibilità nell’accompagnarli e nell’aspettarli, sarebbe praticamente impossibile raggiungere questi importanti traguardi sportivi. Grazie ancora a tutti”.



Hanno raggiunto un buon secondo posto le annate:

• 2015 (triangolare ARGENTO)

• 2014 Giallo (triangolare BRONZO)

• 2014 Verde

• 2010 Verde

Oltre a questi prestigiosi risultati, spiccano ben 4 premi individuali:

• Alessandro Pignatta 2015, miglior portiere

• Enrico Giorgis 2014, miglior giocatore

• Simone Rosso 2014, miglior portiere

• Lorenzo Rosso 2010, miglior giocatore



Un grazie a tutti gli organizzatori del Torneo di Natale di Borgo San Giuseppe per averci dato la possibilità di vivere insieme due settimana di sport e divertimento.



