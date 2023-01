Colpito da malore nel vano scale di un palazzo in corso Ferraris a Cuneo: deceduto un uomo

Non solo Savigliano ma anche Cuneo, come teatro di un intervento delle forze di soccorso provinciali per il ritrovamento di una salma, nella giornata di oggi (sabato 14 gennaio).



Il secondo evento ha avuto luogo in corso Galileo Ferraris, nei pressi dell’incrocio con corso Nizza, nel tardo pomeriggio: secondo quanto ricostruito dai vigili del fuoco e dall’emergenza sanitaria un uomo avrebbe avuto un malore all’interno del vano scale di un palazzo. Malore, purtroppo, fatale.



I vicini di casa sembrerebbe abbiano segnalato alla polizia – presente per indagare sulla dinamica – che sin dalla mattinata l’uomo pareva non sentirsi bene.