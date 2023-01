Vigili del fuoco in azione a Cortemilia e Fossano per due principi d'incendio

Doppio intervento dei vigili del fuoco provinciali nella mattinata di oggi (sabato 14 gennaio), a Cortemilia e a Fossano.



Coinvolta nel primo caso un’abitazione privata, nella quale è andato a fuoco il tetto. I vigili del fuoco di Alba con APS e autobotte, quelli di Cuneo con carro autoprotettore, due squadre di Santo Stefano Belbo e i volontari di Cortemilia si sono mossi per raggiungere l’abitazione, ubicata in un luogo complesso da raggiungere e dopo una strada molto stretta.



L’intervento è durato sino alle 16 circa.



Lo scenario di Fossano ha visto un passante notare del fumo nero uscire dai serramenti di un capannone artigianale per la lavorazione di lamiere e contattare i soccorsi. Responsabile del principio d’incendio un macchinario andato in cortocircuito.



Sul posto i vigili del fuoco di Fossano e Cuneo. Non si segnala la presenza di persone coinvolte.