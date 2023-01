A Rifreddo la festa di Sant’Antonio abate e la tradizione dei “Caritun”

orna, domenica 15 gennaio a Rifreddo, la commemorazione di Sant’Antonio Abate e con essa la tradizione della benedizione dei "Caritun". Una ricorrenza che si tiene presso la chiesetta dedicata a Sant’Antonio e parte con la benedizione e la distribuzione del pane, prosegue con la Santa Messa e si chiude con l’incanto.

Elemento distintivo dell’amatissima celebrazione è la presenza del Caritun. Un pane a forma di stella che viene benedetto e poi consegnato alla popolazione dietro corrispettivo di un’offerta.

Una tradizione che pone questa originale festa in relazione con le finalità di aiuto ai poveri che da sempre la chiesa ed i religiosi svolgono. Infatti, nei tempi andati era usuale nella giornata dedicata a Sant’Antonio abate offrire ai poveri un po’ di pane. Un gesto di carità che nel corso degli anni ha fatto assumere al pane donato il nome di “Caritun” e che all’epoca attuale si concretizza in una bella celebrazione che unisce gli aspetti religiosi con quelli sociali. L’appuntamento è alle ore 10.30 presso la caratteristica chiesetta rossa di via Parrocchia a Rifreddo.