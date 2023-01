Che fare in Granda? Scopri le proposte per questo fine settimana di gennaio

Tutti gli eventi della provincia li trovi su: www.visitcuneese.it, www.visitlmr.it e https://langhe.net. Consulta i riferimenti indicati per aggiornamenti o eventuali modifiche della programmazione. Per conoscere le stazioni sciistiche e i centri fondo cuneesi aperti vai su: www.visitcuneese.it/dettaglio-esperienza/-/d/vacanze-neve-alpi-di-cuneo.



- Città e paesi in festa

A Chianale, uno dei borghi più belli d’Italia, questo fine settimana si festeggia Sant’Antonio. Sabato 14 gennaio, a partire dalle 20, è in programma la polentata nei locali della “Missione”, gradita la prenotazione. A seguire canti e balli. Durante la serata ci sarà la premiazione del concorso “Stelle di Natale”. Domenica 15, dopo la messa delle 10, si terrà il tradizionale incanto. Info: www.facebook.com/prolocochianale



Anche a Pagliero, frazione di San Damiano Macra, domenica 15 gennaio ritorna la festa di sant’Antonio. Il momento principale sarà la messa alle ore 11 presso la vecchia chiesa e a seguire “l’incanto” (vendita all’asta dei prodotti e oggetti offerti) sul piazzale antistante. La funzione religiosa e l’incanto saranno allietati dai canti della corale “La Reis”. Per rendere più viva e partecipata la giornata il gruppo di giovani, che ormai da parecchi anni si è aggiunto ai massari, ha organizzato una camminata verso Pagliero con partenza da San Damiano Macra alle ore 9 con colazione lungo il percorso.



A Santo Stefano Belbo le bancarelle del mercato della Crocetta faranno ritorno domenica 15, dalle 9 alle 19, in piazza Umberto I. Il celebre mercato torinese sarà in tour a Santo Stefano Belbo proponendo abbigliamento di qualità a prezzi convenienti grazie ai saldi invernali. Saranno presenti anche banchi di arredo casa, calzature, idee regalo e bigiotteria. Info: www.crocettapiu.it/events/santo-stefano-belbo-saldi-griffati



A Fossano, per tutto l'anno 2023, ci sarà il Mercatino dell'Antiquariato e del Collezionismo ogni terza domenica del mese. Appuntamento nelle vie del centro storico, dalle ore 8.00 alle 19.00, domenica 15 gennaio. Ammessi all'esposizione e alla vendita oggetti di antiquariato, cose usate e articoli di modernariato e collezionismo. Sulle bancarelle sarà possibile trovare oggetti, libri, stampe, quadri e cornici, prodotti tessili, monete, francobolli e mobili antichi. Info: www.visitcuneese.it/dettaglio-evento/-/d/mercatino-antiquariato-collezionismo-fossano-1



Domenica 15 gennaio è in programma “Passeggiando con gusto” con ritrovo alle 10.30 presso la trattoria del castello di Montemale di Cuneo. Durante la mattinata è prevista una passeggiata nelle tartufaie di Montemale, dove i partecipanti potranno sperimentare, in prima persona, l’attività di ricerca del tartufo nero pregiato, sapientemente guidati dall'associazione Tartuficoltori di Montemale. Alle 13 è previsto il ritorno alla trattoria del castello, dove sarà possibile pranzare con un menu a base di prodotti tipici delle valli Gesso, Grana, Maira e Stura e un piatto a base di tartufo con prenotazione obbligatoria. L’attività di ricerca è completamente gratuita. Info: www.facebook.com/ecomuseidelgusto



A Canale domenica 15 ci sarà il Raduno Nazionale dei Tabui. La giornata avrà come cornice l’Enoteca regionale del Roero con la colazione del trifolau, la benedizione di Sant’Antonio Abate, la consegna della gualdrappa al cane da tartufi, patriarca dell’evento. Inizio della manifestazione alle 9, alle 10 ci sarà la sfilata, poi la premiazione. Dalle 9 alle 12 per le vie del paese suonerà il gruppo “Gli agricoli band”. Info: www.facebook.com/enotecaregionaledelroero



Dal 1° gennaio è entrata in vigore la Legge per la quale è obbligatorio essere muniti di dispositivi di sicurezza per gli escursionisti sulla neve. A Pian Munè la squadra di soccorso della località turistica paesanese si mette a disposizione per la spiegazione e l'insegnamento nell'utilizzo dei dispositivi. Primo appuntamento sabato 14 e domenica 15 gennaio dalle ore 8 nell'area accanto al primo rifugio e in quota, dove appena la neve lo consentirà verrà attivato il Campo Artva. Il sabato sera si può fare la cena in baita con una camminata in notturna di 90 minuti. Scopri le promozioni e cosa puoi fare a Pian Munè su: www.facebook.com/PianMune



Anche a Lurisia, Roccaforte Mondovì, ci sarà una giornata per la prevenzione degli incidenti in montagna durante la stagione invernale. Domenica 15 è in programma una serie di iniziative e incontri in ambiente dedicati a specifici ambiti della sicurezza, dall’utilizzo del dispositivo Artva, sonda e pala, veri “salvavita” in caso di valanga alle buone pratiche per affrontare i pendii innevati, lo scialpinismo, le lunghe escursioni invernali, il rischio ipotermia, le tecnologie utili alla sicurezza.

Gli incontri vedranno come formatori gli uomini e le donne del Soccorso Alpino, affiancati dagli istruttori del CAI e dalle Guide Alpine. Appuntamento dalle 10 alle 15 alla stazione di arrivo della cabinovia con esercitazioni di autosoccorso con l’uso di Artva, sonda e pala, elementi di primo soccorso in terreno invernale e tecniche di progressione su ghiaccio. Partecipazione libera e aperta a tutti. Info e contatti: www.sicuriinmontagna.it e www.facebook.com/lurisiamontepigna



Domenica 15 gennaio al Prato Nevoso Village, Frabosa Sottana, dalle 14.30, è in programma la caccia al tesoro fotografica. Le squadre dovranno essere formate da un bambino con braccialetto d’ingresso al Village da un genitore. In palio una felpa ufficiale del parco, il peluche della mascotte Asso, un cd con i brani dell’animazione e altri premi. Info e iscrizioni presso le casse del parco.

Info: www.facebook.com/pratonevosovillage

Sempre nel comune di Frabosa Sottana la Pro Loco organizza la merenda in frazione Alma per domenica 15 gennaio. Il ritrovo per i partecipanti è previsto alle 14.30 sulla piazza della chiesa. A seguire passeggiata facoltativa alla Croce del Bruc e alle 15.30 rientro in piazza per la merenda con caldarroste, dolci, cioccolata calda e vin brulè. Info: www.facebook.com/cento.annidialma.9



- Spettacoli e musica

Sabato 14 gennaio, alle 21, al teatro Marenco di Ceva, è in programma una serata con il «Chorus Life Spiritual and Gospel Choir», gruppo nato nel 1989 a Torino e cresciuto nel tempo, anche grazie alle esperienze con grandi maestri americani e a un orientamento stilistico sempre più delineato verso lo spiritual e il gospel. Oggi il repertorio copre dagli antichi spiritual del XVII secolo fino alla musica gospel contemporanea, con brani a cappella e altri eseguiti con l’accompagnamento musicale. Biglietto d’ingresso a 10 euro.

Info: www.facebook.com/associazioneculturaleinquinta



“I baloss d l’oratori” aprono la stagione 2023 delle commedie dialettali sabato 14 gennaio, alle 21 al Nuovo Lux di Centallo, con due farse brillanti in piemontese, “Mes’ura ‘d vita” ed “Evviva l’fafiuche”. Il ricavato sarà devoluto per la rassegna inclusiva delle Officine Lux.

Info e locandina: pagina Facebook Officinelux



La Società Corale Città di Cuneo, in collaborazione con il Rondò dei Talenti, propone "Cantamondo”: un laboratorio dedicato ai bambini dai 6 ai 10 anni, che li vedrà impegnati nella scoperta del suono dei diversi luoghi del mondo attraverso il canto corale, i gesti e le percussioni. Il tutto accompagnato da storie, filastrocche e canzoni in un’ottica di “immersione” nella lingua inglese. L’evento avrà luogo sabato 14 gennaio, dalle 16.00 alle 18.00 presso il Rondò dei Talenti. Partecipazione gratuita. È necessario prenotarsi al seguente link: https://rondodeitalenti.it/eventi-e-attivita/



A Cuneo, presso il teatro Don Bosco, sabato 14 gennaio alle 21, andrà in scena “Ops!”, spettacolo di arte circense che coinvolge 17 giovani artisti tra i 12 e 18 anni allievi della scuola di circo “Fuma che ‘nduma”. “Ops! è innanzitutto un’occasione d’incontro e di riscoperta. Diventa importante fare gruppo, condividere momenti di gioco, collaborare, divertirsi e scoprirsi in situazioni di delicatezza e fragilità. Durante quest’esibizione, infatti, non conta quello che si riesce a fare su un palco bensì come ci si sente con sé stessi e con gli altri. E se si sbaglia… ops, non fa niente, si va avanti”. Biglietti presso il teatro la sera dello spettacolo dalle 20. Info: www.facebook.com/cinedonbosco



Appuntamento sabato 14 gennaio alle 21 in sala Beppe Fenoglio ad Alba, con il Luca Mannutza quartet che si esibirà nel concerto “The Uneven Shorter”. Mannutza, pianista, compositore e arrangiatore cagliaritano, sarà accompagnato dal sassofonista Paolo Recchia, dal contrabbassista Makar Novikov e dal batterista Lorenzo Tucci. Con l’occasione, presenterà il suo ultimo album, Uneven Shorter, dedicato al virtuoso del sassofono Wayne Shorter, nato a Newark (New Jersey) nel 1933. Ingresso a 10 euro. Info: www.facebook.com/alba.jazz.7



Per la rassegna "Raccordi" di Progetto Cantoregi e Piemonte dal Vivo sabato 14 gennaio alle 21 alla Soms di Racconigi è in programma “La Fabbrica degli stronzi” di Kronoteatro e Maniaci d'Amore. Siamo attorno alla salma di una donna. I tre figli devono lavarla, truccarla e vestirla prima del funerale. Mentre la preparano ripercorrono piccoli episodi significativi della vita familiare. Si tratta di eventi neutri, ma sempre vissuti come terribili abusi, alibi perfetto per continuare una vita senza responsabilità. Per questi personaggi la colpa di ogni loro sofferenza, frustrazione e sventura è sempre attribuita a qualcun altro: la crudeltà dell’altro sesso, la ferocia dei bulli, il duro mondo del lavoro. Ma soprattutto, lei: la madre. Prevendita online: www.ticket.it/teatro/evento/la-fabbrica-degli-stronzi.aspx

Info: www.progettocantoregi.it e www.facebook.com/associazioneprogettocantoregi



A Saluzzo il Teatro del Marchesato sabato 14 gennaio alle 21 ospita la Compagnia delle Rossoinvaligia con lo spettacolo “W LA V”, tratto da “I monologhi della vagina” di Eve Ensler.

Sono monologhi umoristici e poetici che esortano le donne ad amarsi di più, abbandonando i condizionamenti di una cultura maschilista e che diventano un simbolo della lotta alla violenza sulle donne, da raggiungere anche attraverso la conoscenza e la piena consapevolezza del proprio corpo. Tre donne unite, complici e consapevoli su un palco parlano di ciò di cui non si parla mai, nominano l’innominabile, sfatano un tabù mescolando impegno e ironia, comicità e indagine intima, dramma e piacere, sessualità e identità di genere. In un susseguirsi di quadri ora ironici, ora drammatici orchestrati in un crescendo emotivo la femminilità, anche se a volte frantumata dal dolore, riesce ad affermare la propria individualità. Info: www.teatrodelmarchesatosaluzzo.it



Sempre a Saluzzo, sabato 14 gennaio alle 21, prosegue la stagione di teatro dialettale al Cinema Teatro Magda Olivero, organizzata da Ratatoj Aps in collaborazione con le compagnie di teatro dialettale del territorio e il Comune di Saluzzo. Sabato sul palcoscenico saluzzese salirà la compagnia teatro amatoriale “J’amis del Borg” di Moncalieri con lo spettacolo “Sun finì an t la bagna caussà e vestì”, una commedia in due atti tratta da “Ci son caduto come un pollo” di Camillo Vittici e con la traduzione e l’adattamento in piemontese di Guglielmo Casagrande. Info su www.cinemateatromagdaolivero.it



“Sinceramente bugiardi” è la commedia in programma per sabato 14 gennaio, alle ore 21 al Teatro Silvio Pellico di Bagnolo Piemonte. A portare in scena i due atti, tratti da un testo di Alan Ayckbourn, con la traduzione di Luigi Lunari e per la regia di Luciano Caratto, sarà la compagnia teatrale Divago di Torino. Lo spettacolo è un autentico capolavoro di virtuosismo con il minimo dei mezzi: un banale equivoco, due coppie appartenenti a generazioni diverse e un intrecciarsi di ritrovamenti vari che danno vita ad una pièce dalla comicità irresistibile, ambientata in un appartamento di Londra. Ingresso a pagamento, info: www.enteteatro.it



A Bra, al Politeama arriva lo spettacolo "I separabili" con Alessandro Benvenuti e Chiara Castelli Un amore che va oltre i pregiudizi e il razzismo, sarà il protagonista del nuovo spettacolo in programma al teatro Politeama di Bra domenica 15 gennaio alle 21. Nello spettacolo i due attori interpretano un uomo e una donna che, in età ormai adulta, tornano a vivere nello stesso condominio in cui erano cresciuti insieme da bambini, dove avevano vissuto straordinarie storie di fantasia e, soprattutto, si erano giurati amicizia e amore eterno. Ma passato tanto tempo... sarà ancora così? Biglietti su: www.ticket.it/teatro/evento/i-separabili.aspx



S’intitola «Storia di Nina» lo spettacolo in programma domenica 15 gennaio alle 17.30 al Toselli di Cuneo per le «Domeniche a teatro». In scena la Compagnia Altre Tracce. Avete in mente quando vi sentite strani e non sapete perché? C’è come un piccolo nodo nella pancia. A volte vien da piangere, altre volte ancora si è così stanchi da non aver voglia di fare proprio niente. Alcuni se ne stanno con gli occhi sbarrati nel letto, perché non riescono a dormire. Info: www.melarancio.com/domeniche-a-teatro



Ad Alba il programma di “Famiglie a teatro” del Sociale prosegue domenica 15 gennaio alle 16.30 con Il gatto con gli stivali. Una fiaba in musica dei Tritono: Francesco Varano (voce, testi e regia), Aldo Marietti e Diego Vasserot (musiche e arrangiamenti). Della fiaba esistono varie versioni: il trio ha preso spunto da quella del tedesco Ludwig Tieck, adattandola in chiave moderna. L’originale parla dei tre figli di un mugnaio alle prese con l’eredità: al più giovane spetta un gatto, il quale grazie all’astuzia, sarà l’artefice della sua

fortuna, trasformandolo nel marchese di Carabas. Info: www.facebook.com/AlbaCulturaEventi



Domenica 15 gennaio alle 18 presso il salone degli stemmi del castello di Magliano Alfieri si terrà il concerto “Io, Ennio Morricone”, organizzato dall’associazione Santa Cecilia.

A dare vita allo spettacolo la voce del soprano Elena D’Angelo e le mani della pianista Hilary Bassi.

Un’occasione per vivere da vicino le emozioni di uno dei “grandi” della musica contemporanea, due volte premio Oscar e autore di una serie pressoché sterminata di colonne sonore per il cinema. Sarà un concerto d'atmosfera, a luci soffuse. Una voce fuori campo racconterà in prima persona la vita artistica e privata del Maestro, accompagnando il pubblico in un vortice di emozioni firmate dal grande compositore italiano. Ingresso libero, prenotazione: asso.santacecilia@gmail.com



- Mostre e cultura nella Granda

I Colori della Fede a Venezia: Tiziano, Tintoretto, Veronese è la mostra ospitata nel Complesso Monumentale di San Francesco a Cuneo con cinque pale d’altare di Tiziano Vecellio, Jacopo Robusti detto il Tintoretto e Paolo Veronese che incarnano l’essenza dell’arte veneziana. Le opere provengono da alcune tra le maggiori chiese lagunari e presentano i temi fondamentali dell’iconografia dedicata alla vita di Cristo: l’Annunciazione, il Battesimo, l’Ultima cena, la Crocifissione e la Resurrezione, offrendo una percezione di come il colore veneziano si sia posto al servizio della sacra narrazione. La mostra è visitabile, con ingresso libero, fino al 5 marzo 2023. Orario nel fine settimana: sabato e domenica: 10- 19.30. Info: www.fondazionecrc.it



Prosegue a Somano la mostra fotografica Vecchi mulini nei luoghi fenogliani nella biblioteca comunale "G. Peisino" in via Roma a Somano. La mostra sarà visitabile il sabato dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 15.30 alle ore 17.30 o su prenotazione. Info: www.facebook.com/comune.somano



Ad Alba, nella chiesa di San Domenico si può visitare fino al 29 gennaio la mostra “Verso Caravaggio – La luce del tormento”, un viaggio per conoscere Caravaggio partendo dalla fine della tormentata vita del maestro lombardo. L’esposizione ha al centro l’opera “San Giovannino Giacente”. Nel fine settimana è aperta dalle 10 alle 18. Info: www.piemontemusei.it



A Piasco con Stradafacendo Natale si potranno visitare 106 presepi e alberi di Natale sparsi in tutti gli angoli del paese, grazie a uno slancio corale che durerà fino al 15 gennaio. Per facilitare la visita, i presepi sono stati numerati ed è stata stampata una cartina del paese con tutte le vie e le indicazioni utili per trovarli. Data la vastità del territorio interessato, i presepi sono stati suddivisi su tre percorsi: Piasco capoluogo, frazione Sant'Antonio e itinerario collinare. Info e cartina: www.piasco.net/public/allegati/361/cartina_presepi_2022.pdf



Il setificio seicentesco di Caraglio accoglie la mostra «Steve McCurry. Texture» con cento immagini del grande fotografo statunitense che accompagna i visitatori in un viaggio che documenta etnie, popoli e culture differenti. Una narrazione che parte da una sezione dedicata al tema della manifattura e della produzione e prosegue con una galleria dei più famosi ritratti di Steve McCurry, in cui i soggetti ripresi esprimono con fierezza il loro “essere” tanto nei ricchi abiti tibetani quanto nelle più semplici vesti dei rifugiati afgani, come nel caso dell’icona Sharbat Gula. L’esposizione sarà aperta fino al 29 gennaio 2023. Consigliata la visita guidata del setificio piemontese dove sono anche esposte alcune immagini di McCurry. Info. www.fondazioneartea.org e www.filatoiocaraglio.it



A Cherasco fino al 19 febbraio si può visitare la mostra “Joan Miró: l’alfabeto del segno e della materia” a Palazzo Salmatoris. Oltre 90 le opere esposte, di cui più di 40 di Miró, per un’esposizione che documenta la straordinaria vita artistica del Maestro catalano. Nato nel 1893 a Barcellona, Miró è tra i massimi esponenti del Surrealismo, ha attraversato e influenzato la maggior parte delle correnti artistiche che hanno caratterizzato il Novecento.

Il sogno e la ricerca della massima libertà espressiva accompagnano lo spettatore per tutta la visita, in cui le opere del pittore dialogano con le opere presenti dei maggiori artisti internazionali. Un percorso artistico in cui sono esposti lavori anche di Dalì, De Chirico, Capogrossi ed Hartung. Info: www.comune.cherasco.cn.it

Anche a Busca la mostra “Joan Miró Genius loci. Sogno forza e materia” verrà prorogata fino al 19 febbraio. Sabato e domenica 14 e 15 gennaio intanto ritorna l’abbinamento tra la Mostra e la Collezione privata La Gaia sulla collina di S. Stefano. Posti limitati. Info: www.facebook.com/casafrancotto



Fino al 31 gennaio, presso la Casa delle Meridiane ad Ormea sarà possibile continuare a visitare gratuitamente la collettiva di pittura di artisti locali dal titolo “Pittori ad Ormea”, realizzata con l’aiuto dell’associazione culturale Ulmeta. L’esposizione propone quadri e dipinti realizzati da artisti della Val Tanaro. Nei saloni la possibilità di ammirare le opere di Renzo Barcaroli, Mattia Bertola, Fiorenza Bianchieri, An tonio Celia, Silvestro Ferrero, Alessandro Ghiglia, Cinzia Ramò, Paolo Roatta, Elisa Sappa e Alex Traterrestre. La collettiva di pittura è visitabile il sabato, la domenica e nei giorni festivi dalle 10 alle 12 e dalle 15.30 alle 17.30. Info: www.comune.ormea.cn.it



A Villanova Mondovì tutte le domeniche di gennaio si potranno visitare i Presepi nella Grotta dei Dossi. La cavità naturale si presenta come una spettacolare successione di corridoi e sale decorate con concrezioni policrome dalle sfumature più incredibili che ne fanno la grotta più colorata d’Italia. Visite alle 15, 16 e 17, prenotazione obbligatoria. Info: www.grottadeidossi.it



A Mondovì è da vedere Infinitum, l’innovativo percorso multimediale ed immersivo tra architetture, storie e personaggi nel cuore di un gioiello del barocco italiano, la Chiesa di San Francesco Saverio detta della Missione, nel centro storico di Mondovì Piazza.

Info e orari: www.facebook.com/Infinitum-Chiesa-della-Missione-Mondovì-110105130346562