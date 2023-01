Marta Bassino al termine del superG di St.Anton: "Avrei potuto sciare meglio"

Marta Bassino ottava nel superG di St.Anton vinto da Federica Brignone.

Marta bene nel tratto centrale della pista ma non basta per avvicinare la zona podio.

Domani, alle 11,30, nuovo superG in terra austriaca.

Bassino a fine gara (FISI): "Parte iniziale e parte finale in cui ho perso un po'. In generale avrei potuto sciare meglio, mi son sentita un po’ così perché non era facile trovare il giusto compromesso per spingere forte le curve, perché sotto girava tanto e la sensazione sotto gli sci era strana. Ho guardato Federica, che ha sciato veramente forte, e lo rifarò a video in modo tale da prendere spunto per domani”