Sci alpino, Coppa del mondo: Marta Bassino ottava nel superG di St.Anton

Marta Bassino chiude in ottava posizione il primo superG del weekend di Coppa del mondo a Sankt Anton, organizzato al posto della discesa originariamente in programma.

La campionessa cuneese, al via con il pettorale 2, non parte benissimo ma recupera terreno nella parte centrale della sua prova, completata in 1:01.24, a 1.03 dal primo posto.

Trionfo di Federica Brignone (1:00.21), davanti alle elvetiche Joana Haelen (+0.54) e Lara Gut-Behrami (0.66). Per Brignone è il ventiduesimo sigillo in CdM.

Ai piedi del podio Tessa Worley (+0.82), poi Tamara Tippler (+0.89), Ragnhild Mowinckel (+0.96), Kira Weidle (+0.97) e Marta.

Domani si replica con un nuovo superG sulla pista austriaca. Partenza alle ore 11,30 e diretta tv su RaiSport+HD ed Eurosport.