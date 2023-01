All'Arimondi Eula di Racconigi il laboratorio di teatro, occasione di crescita e autoesplorazione

Mercoledì 11 gennaio, presso la sede racconigese dell’“Arimondi-Eula”, è ripartito il Laboratorio Teatrale coordinato da Simone Morero, attore e regista dell’Associazione “Voci Erranti”.

La prima lezione ha visto la partecipazione di un numeroso gruppo di studenti dei tre corsi, LICEO, CAT e ITIS, motivati e pronti a mettere in gioco le loro capacità gestuali e recitative. Il tema su cui si svilupperà il progetto sarà Libertà va cercando…: i giovani attori, in base alla propria sensibilità, potranno declinare il soggetto come libertà di pensiero, di parola, di scelta, ricercando nel proprio vissuto, nella storia o nell’attualità esperienze significative sull’argomento.

L’attività si articolerà in una prima fase in cui gli studenti si avvicineranno alla recitazione attraverso esercizi di rilassamento, espressione corporea e improvvisazione, cui seguirà, in un secondo momento, l’autoproduzione di un copione per la messa in scena di una performance finale di parola e musica.

Lo spettacolo conclusivo, aperto non solo a alunni e famiglie dell’Istituto ma anche a tutti i racconigesi, costituirà un momento significativo di condivisione e restituzione di quegli aspetti fondamentali del teatro che offrono al mondo scolastico straordinarie occasioni di crescita umana e culturale.



In questa ottica, ’Istituto “Arimondi-Eula” da anni promuove l’attività teatrale, avvicinando i suoi studenti al mondo del teatro non solo come fruitori ma anche come protagonisti. Come ci spiega Simone Morero, “fare teatro” permette di prendere coscienza del proprio mondo interiore e del rapporto con il proprio corpo, imparando a superare difficoltà ed insicurezze. La pratica del teatro merita dunque di essere considerata un momento didattico importantissimo in quanto potenzia la personalità di ciascuno e insegna a relazionarsi in modo creativo e divertente con gli altri.



Porte aperte Racconigi Corsi di LICEO SCIENTIFICO, COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO E PERITO MECCANICO DELL’AUTOMAZIONE

sabato 14/01/23 ore 14.30-18.00

per appuntamenti e informazioni orienta.racconigi@arimondieula.edu.it