Volley A2/F: il Puma a caccia di punti! La Lpm Bam Mondovì domani (ore 17) affronta in trasferta la Tecnoteam Albese Como

Vincere per cercare di accorciare le distanze dalle prime posizioni. Con questo obiettivo la Lpm Bam Mondovì questo pomeriggio partirà alla volta di Casnate con Bernate, dove domenica alle 17 scenderà in campo per affrontare la Tecnoteam Albese Volley Como, nella terza giornata di ritorno della Regular season.

Una trasferta ricca di insidie e che rischia di essere caratterizzata dalle tante assenze da entrambe le parti. In casa Albese, infatti, appare difficile il recupero della forte schiacciatrice Alice Nardo, alle prese con il riacutizzarsi di un precedente infortunio. Potrebbe, invece, stringere i denti e scendere in campo la schiacciatrice brasiliana Mariana Cassemiro, non ristabilitasi del tutto da un infortunio.

Coach Mauro Chiappafreddo deciderà solo all’ultimo minuto se schierarla, dopo il consueto confronto con lo staff sanitario. Lo starting six delle comasche, dunque, dovrebbe vedere in campo il libero Elena Rolando (ex pumina), la palleggiatrice Cecilia Nicolini, la centrale Martina Veneriano, pronta ad essere affiancata da Martina Gallizioli, mentre l’asse laterale d’attacco potrebbe essere composto da Chiara Pinto e Alessia Cantaluppi, sempre se Cassemiro non dovesse riuscire a recuperare in tempo per la sfida di domani.

Possibile ballottaggio in posto 2, infine, tra Alessia Conti e Federica Stroppa, con quest’ultima che al momento sembra favorita. Problemi di formazione anche per le Pumine di Solforati. Ana Tiemi Takagui dovrebbe restare ancora a riposo e dunque in cabina di regia crescono in maniera esponenziale le possibilità di rivedere in campo Beatrice Giroldi.

Ha ripreso ad allenarsi con il gruppo la schiacciatrice Alessia Populini, ma il tecnico pesarese del Puma potrebbe preservarla anche in considerazione dei tanti match in programma nel mese di gennaio. In tal caso si candida per un posto da titolare Marika Longobardi. Possibile ballottaggio anche in casa Lpm e riguarda il reparto delle centrali. Se Valeria Pizzolato sembra certa di una maglia da titolare, qualche dubbio sembra esserci sulla seconda centrale.

Coach Solforati in pratica dovrà scegliere se puntare ancora su Alessandra Colzi o se, dopo un turno di riposo, rigettare nella mischia Chiara Ripalbelli. All’andata fu la Lpm ad imporsi per 3-1, al termine di un match comunque emozionante e combattuto. Arbitri designati per questo incontro sono Paolo Scotti (Cremona) e Giovanni Giorgianni (Messina). Per coloro che volessero seguire il match da casa è prevista la consueta diretta streaming sul canale Youtube di Volleyball World. Al “PalaFrancescucci” di Casnate con Bernate il fischio d’inizio è fissato per domenica alle ore 17