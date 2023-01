Volley A2M. Cuneo, contro Cantù è una gara senza appello? Gallesio: "Bisogna solo iniziare a giocare" (VIDEO)

Grinta, tecnica e cuore: la prova contro Cantù sembra essere un vero test per i protagonisti in campo (Foto Cuneo Volley)

Il campionato di serie A2 maschile è giunto alla sua terza giornata di ritorno, con la Banca Alpi Marittime Acqua S. Bernardo Cuneo che torna a giocare tra le mura amiche del palasport di San Rocco Castagnaretta.

Dopo la battuta di arresto contro Motta di Livenza, la squadra allenata da Max Giaccardi è chiamata alla riscossa di fronte alla Pool Libertas Cantù, formazione in palla nonostante la sconfitta interna patita nell’ultimo turno con Santa Croce. I canturini occupano la sesta posizione in classifica con due soli punti in più di Cuneo, decima.

Allenati dall’ex tecnico di Mondovì Francesco Denora, i lombardi possono contare sull’apporto della diagonale palleggiatore-opposto formata da Alessio Alberini e Kristian Gamba, con i due schiacciatori di banda Alessio Ottaviani e Alessandro Preti, fino alla scorsa stagione una delle colonne portanti nella squadra piemontese. Al centro il tandem Agueniere e Monduzzi, con libero Matteo Picchio.

Cantù e Cuneo si sono finora scontrate sette volte, con quattro vittorie piemontesi contro le tre affermazioni degli avversari che però hanno fatto loro il match di andata per 3-1.

Non ci sono più prove di appello per la formazione di casa, la quale deve assolutamente invertire una tendenza che si sta facendo di turno in turno sempre più pericolosa anche in termini di punti.

Nell’ultima settimana la società ha scelto la linea del silenzio nel tentativo di allentare la pressione sulla squadra, già stringente vista la carenza di risultati positivi. L’impressione, però, è che la gara di domani (domenica 15 gennaio) sia la classica “ultima spiaggia” per qualcuno tra i protagonisti in campo.

Intanto in settimana i ragazzi si sono allenati con intensità, come sottolinea il vice allenatore Lorenzo Gallesio al quale abbiamo affidato il compito d’inquadrare il difficile momento dei cuneesi, oltre le aspettative di fronte a Cantù.