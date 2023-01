Il ringraziamento agli operatori sanitari di una nostra lettrice

Le chiedo un piccolo spazio per esprimere il vivo ringraziamento a tutti gli operatori che hanno contribuito al buon esito del soccorso reso a mia mamma in occasione dell'evento successo in data 15 dicembre.



In tale occasione ho riscontrato grande professionalità e umanità a partire dall'operatore della Centrale Operativa del 118, al personale dell'ambulanza di Soccorso Avanzato della Croce Rossa di Dronero, agli operatori presenti in pronto soccorso a Cuneo e a tutto il personale del reparto di Medicina d'Urgenza dell'Ospedale S. Croce dove mia mamma è stata ricoverata in osservazione per una notte.