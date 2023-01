Peveragno celebra, per la 79esima volta, i suoi '30 martiri'

Peveragno è tornata a ricordare, oggi (domenica 15 gennaio), i suoi '30 martiri' con la consueta cerimonia nell'omonima piazza.



Il corteo di autorità civili e militari e cittadini (compresi i rappresentanti dei comuni di Cuneo, Boves, Chiusa di Pesio, Valdieri, Beinette, la consigliera provinciale Simona Giaccardi e il consigliere regionale Matteo Gagliasso) partito da piazza Pietro Toselli alle 9.45, e ha raggiunto l'ex piazza Paschetta verso le 10. Qui, dopo la lettura dei nomi dei martiri, il sindaco ha tenuto il proprio discorso in ricordo delle vittime uccise, il 10 gennaio del 1944, dalla barbarie nazifascista.



"Ci ritroviamo qui oggi per onorare la memoria dei caduti e stringerci attorno alle loro famiglie e alle associazioni che li ricordano - ha detto il sindaco Paolo Renaudi, sottolineando proprio l'importanza del testimoniare e ricordare eventi tragici come questo - . Un dovere essere qui, ma non per compiere uno stanco rituale: dobbiamo uscire da questa piazza con qualche idea e domanda in più, per chi non c'è più e per chi rappresenta il nostro futuro".



"In questo luogo, 79 anni fa, è stato compiuto un atto terribile contro persone indifese. Dobbiamo riuscire a darci delle motivazioni per dire 'mai più', sforzarci, perché non è così improbabile che qualcosa del genere possa accadere di nuovo... e il 2022, in questo senso, ci ha riportati con i piedi per terra" ha continuato Renaudi, facendo riferimento sia al conflitto russo-ucraino sia alle vicende che, da mesi, riguardano l'Iran.



Renaudi ha ricordato e reso omaggio, anche, a Giovanni Magnino: la vicesindaco Vilma Ghigo ha letto un passaggio del suo libro incentrato proprio sull'eccidio della Paschetta.



Presenti in piazza anche bambini e ragazzi delle scuole del paese, che hanno letto alcune riflessioni da loro stessi prodotte.



La giornata si è poi conclusa con la santa Messa delle 11 nella chiesa di Santa Maria.