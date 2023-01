Bra, partecipata la serata di degustazione dei vini palestinesi promossa dal Vis

Venerdì 13 gennaio si è svolta, nei locali dell’osteria "Centrostorico" di via Vittorio Emanuele 194, la seconda edizione di "Territori Di Vini", evento organizzato dal Vis (Volontariato internazionale per lo sviluppo). Una serata in cui si sono potuti degustare i vini palestinesi della cantina Cremisan di Betlemme, gestita dai Salesiani e in cui lavorano insieme cristiani e musulmani. Presenti inoltre anche vini italiani, in collaborazione con le cantine locali. Per partecipare è stato richiesto un contributo di solidarietà di 10 euro: i fondi raccolti sosterranno le attività del Vis nel mondo a favore di bambini e giovani in condizioni di povertà.

Alla serata hanno partecipato circa 60 persone, con grande soddisfazione del Vis. Gli organizzatori ci tengono a ringraziare: il Comune di Bra, il Rotary Bra, Slow Food, l’Università del Gusto e la Banca del vino. Per l’ospitalità, il Ristorante Centrostorico. Tutte le cantine che hanno regalato i vini: Ascheri, Cascina Gustava, Renzo Castella, Conterno Fantino, Cournaja, Costa di Bussia, Filippo Gallino, Massara, Mauro Vini, Diego Morra, Il castello di Verduno, Il Cascinone, Giorgio Scarzello, San Silvestro, Terre del Barolo, Tibaldi, Tenuta Carretta, Tenuta Montefantino. Chi ha donato il cibo per la degustazione: Caseificio Persia, Consorzio della Salsiccia, Corso Agroalimentare Panetteria-Pasticceria -Pizzeria del Cnos Salesiani Bra. Un ringraziamento speciale anche a Renzo Tablino per la partecipazione.