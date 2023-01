Envie, si presenta il libro “Ebrei a Saluzzo 1938-1945”

"Ebrei a Saluzzo 1938-1945” il libro di Adriana Muncinelli, (Fusta editore), verrà presentato mercoledì 18 gennaio alle 15 nel salone polivalente della scuola dell'infanzia di Envie.

L’evento è organizzato dalla biblioteca comunale, diretta dal maestro Stefano Buzzi in collaborazione con la direzione didattica di Revello.

L'autrice verzuolese ex insegnante, dal 1980 è stata collaboratrice dell’Istituto storico della Resistenza e della Società Contemporanea in provincia di Cuneo, dedicandosi a temi quali disuguaglianze, razzismo, antisemitismo.

Ha scritto vari saggi di approfondimento sulla storia della Shoah in provincia di Cuneo. E’ stata l’ideatrice e la responsabile del progetto di ricerca “Oltre il nome” ed ha progettato i contenuti storici e prodotto i testi di “MEMO4345” , il percorso multimediale di approfondimento storico-didattico sulla Shoah inaugurato a settembre a Borgo San Dalmazzo, del cui allestimento è stata anche la curatrice.

Adriana Muncinelli ha anche coordinato per conto dell’Istituto il progetto Interreg italo-franco-svizzero, “Memoria delle Alpi – I Sentieri della libertà”, nel cui ambito ha lavorato all’allestimento tra gli altri dei “percorsi ebraici” in provincia di Cuneo, ha curato la produzione del CD Rom italo-francese “Ebrei in fuga attraverso le Alpi” e organizzato i contenuti del Memoriale della Deportazione di Borgo san Dalmazzo.

L'opera: la microstoria della minuscola comunità ebraica di Saluzzo, martoriata dalle leggi razziali dal 1938 al 1945, viene in questo libro ripercorsa minutamente nel suo crescendo dalla persecuzione dei diritti alla persecuzione delle vite. Un repertorio di documenti, immagini e alberi genealogici guida il lettore attraverso storie di vita travolte o distrutte da quelle leggi.

Una vicenda drammatica che ci ricorda come il male, non individuato né fermato in tempo, possa contagiare capillarmente anche gli angoli più appartati e apparentemente tranquilli della società, lì dove ci si illude che le grandi tragedie non possano mai raggiungerci.

Il maestro Buzzi, estendendo a tutti il caloroso invito a partecipare informa che, grazie alla preziosa collaborazione dell'ufficio tecnico comunale, il sodalizio culturale che dirige ha potuto accedere per il 2022 ad un contributo previsto dal Ministero della Cultura pari a 4.366,09 euro.

La sovvenzione consente di potenziare la biblioteca comunale con duecento nuovi libri provenienti da tre librerie: la Mondadori Bookstore di Saluzzo, la Mondadori Bookstore e la Libreria Messaggi di Savigliano. Ingresso libero alla presentazione del libro.