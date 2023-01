Laboratori di scrittura creativa alla libreria "Le nuvole" di Fossano

breria Le Nuvole, in collaborazione con la banca BAM invita ad un percorso laboratoriale di scrittura creativa.

L'attività della scrittura ha un aspetto impulsivo, istintivo ed emozionale, ma non è l'unico.

Sottolinea Anna Berra: "in questi incontri vorrei mettere a disposizione dei partecipanti la mia personale esperienza. Insieme affronteremo, o approfondiremo, a seconda del livello, i macro argomenti legati alla scrittura di un testo creativo. Gli esercizi pratici saranno la base del laboratorio e terreno fertile per la crescita del gruppo."

Per informazioni ed iscrizioni ci si può rivolgere direttamente alla sede della Libreria Le Nuvole, in via Cavour 23 a Fossano