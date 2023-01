Congresso Pd, Gribaudo coordina i comitati per la candidatura di Schlein a livello nazionale

“Sarò io a coordinare i comitati per la candidatura di Elly Schlein, per fare un percorso insieme dai territori e con le persone, iscritti e non iscritti”. Così annuncia la deputata Dem cuneese Chiara Gribaudo, che torna in questo modo a garantirsi un ruolo di primo piano in ambito nazionale.



Gribaudo sarà la coordinatrice dei comitati e Marco Sarracino il coordinatore dell’organizzazione nella squadra della mozione che sostiene Elly Schlein come segretaria del Partito democratico.



“Dobbiamo tener dentro – afferma la parlamentare cuneese - chi c’è sempre stato e coinvolgere chi al Pd non si è mai avvicinato. Va bene ragionare sulle regole ma guai a fermarsi a questo. È sulla nostra identità che ci dobbiamo interrogare e non possiamo farlo senza le energie di tutte e tutti. Serve freschezza in questa fase ma soprattutto dobbiamo coinvolgere chiunque abbia voglia di mettersi in gioco. La partecipazione dev'essere una priorità, un pilastro identitario del Partito Democratico”.



In questi giorni si assiste curiosamente ad un complesso, quanto inatteso rimescolamento di carte all’interno del Pd della provincia di Cuneo, in vista delle primarie del 26 febbraio.



Sorprende, ad esempio, che esponenti cuneesi da sempre vicini all’onorevole Gribaudo siano impegnati a sostenere Stefano Bonaccini.



Non si tarderà a capire se questi movimenti sono tattici, funzionali ad acquisire maggior peso a Roma e ancor più a Torino, dove si eleggerà anche il segretario regionale, oppure si sta davvero ridisegnando la mappa del potere nel partito in vista degli appuntamenti elettorali del 2024?