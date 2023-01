Il presidente Cirio ospite d’onore nella sede AIB di Paesana

Nella mattinata di venerdì 13 gennaio, visita del governatore del Piemonte in paese. Dopo esser stato in Municipio, accolto dall’Amministrazione comunale, Cirio ha terminato la mattinata nella sede della locale squadra Anti incendi boschivi

Ospite d’onore, nella tarda mattinata di ieri (venerdì) per la Squadra Anti incendi boschivi di Paesana, che all’interno della sua sede ha accolto il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio. Cirio si trovava in paese per una delle sue periodiche visite sul territorio, dove ha incontrato l’Amministrazione comunale del sindaco Emanuele Vaudano.

A fare gli onori di casa, il caposquadra Andrea Borgogno, insieme all’ispettore provinciale AIB Roberto Badellino e a Gabriele Gilardone, comandante dell’area di base AIB numero 5, che comprende le sei squadre delle Valli Po, Bronda e Infernotto.

In occasione della visita del presidente Cirio (insieme ai consiglieri regionali Franco Graglia, Paolo Demarchi e Matteo Gagliasso) erano infatti presenti anche le rappresentanze delle altre squadre AIB dell’area di base.

Una delegazione AIB aveva già preso parte, in mattinata, all’incontro che gli amministratori regionali hanno avuto con le Associazioni di volontariato di Paesana, nella sala consigliare del Comune. Qui, Cirio ha ringraziato tutti i volontari per l’instancabile opera al servizio delle Comunità locali. E la squadra AIB di Paesana ha a sua volta ringraziato la Regione Piemonte per il sostegno dimostrato nella concessione di un importante contributo in occasione del bando di fine 2022.

Al termine della mattinata “paesanese” del presidente Cirio, la visita alla sede AIB di Paesana, all’interno della quale i volontari hanno allestito un buffet di aperitivo al quale ha preso parte lo stesso presidente Cirio.