Al Vallauri di Fossano si è parlato del futuro dell'Europa

Mercoledì 11 gennaio 2023, presso l’Aula Magna dell’Istituto “G.Vallauri” il Prof. Franco Chittolina ha incontrato gli allievi delle classi quinte dell'Istituto per una interessante conferenza.

Il prof. Chittolina è scrittore, autore ed è stato docente di filosofia all’istituto Superiore di Cultura Operaia (ISCO) a Bruxelles, nonché Vice-Presidente e fondatore della associazione APICE (Associazione per l’incontro delle culture in Europa). Egli ha lavorato, inoltre, per 25 anni a Bruxelles presso le Istituzioni europee impegnandosi per il dialogo fra le istituzioni comunitarie e la società civile.

Argomento degli incontri, che hanno visto anche la partecipazione del Dottor Luca Giordana, suo collaboratore e Coordinatore presso APICE Europa è stato “Europa fra presente e futuro: sfide sociali, politiche ed ambientali”. L’intervento ha riguardato le numerose sfide economiche e ecologiche che attendono il mondo e in particolare l’Europa, nei prossimi decenni: la scarsità delle risorse, la loro concentrazione in poche mani, spesso in quelle di autocrazie o comunque paesi non rispettosi dei diritti umani. Ma anche l’inquinamento, la crisi demografica europea, i conflitti attuali e quelli che si delineano pericolosamente all’orizzonte. Il grande merito dei due esperti è stato quello di evidenziare i collegamenti tra le varie problematiche con un linguaggio chiaro e preciso, avvertendo dei rischi futuri ma come stimolo per reagire, coniugando il pessimismo della ragione con l’ottimismo della volontà.

L’incontro, moderato dal Prof. Giovetti è stato un'occasione preziosa, per gli studenti, per riflettere sui temi dell'Europa, fondamentali per i nostri allievi di quinta come futuri cittadini, ma anche in vista dell'Esame di Stato, dove sono spesso affrontati nella prima prova, in Storia ed in Educazione civica. Non ci resta quindi che ringraziare di cuore il Prof. Chittolina ed il Dottor Giordana che ad ogni intervento (già il terzo presso il Vallauri) riescono sempre a catturare con le loro conoscenze profonde , il loro entusiasmo e la loro capacità oratoria la platea rendendola silenziosa ed attenta.