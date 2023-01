Calcio Serie D: Bongiovanni e Menabò lanciano il Bra, 2-1 dei giallorossi al Borgosesia

Il Bra si impone nella seconda di ritorno contro il Borgosesia, primo appuntamento all'Attilio Bravi del nuovo anno. La squadra di Floris fa sua la partita con il risultato di 2-1, in virtù delle reti di Bongiovanni e Menabò che rendono ininfluente la segnatura di Tobia.

CRONACA

Pronti via e ci prova Marchisone con un tiro centrale bloccato da Vittorio Gilli. Il Borgosesia risponde con Areco che calcia alto su sviluppi di una punizione nata da un retropassaggio braidese inopportunamente controllato con le mani da Ujkaj. La partita è equilibrata, le emozioni latitano. I giallorossi provano a condurre il gioco ma senza creare particolari occasioni da rete, al di là di quale buona iniziativa da sinistra, sull'asse Pautassi-Marchisone. Allo scadere di frazione arriva il vantaggio dei padroni di casa. Delizioso tocco di Capellupo per Bongiovanni che al volo trafigge Gilli, 1-0 e squadre negli spogliatoi.

Doppio cambio per Lunardon in avvio di ripresa: Giraudo e Attolou Gninion rilevano Rekkab e Favale. Ma è il Bra a siglare la rete del 2-0. Autore del gol Menabò, abile ad intercettare un retropassaggio del neoentrato Attolou Gninion, rubare il tempo al portiere ed insaccare il raddoppio al minuto 49. Marchisone ad un passo dal tris poco dopo: deviata in angolo la sua conclusione al termine di un'azione insistita dei giallorossi. Gli ospiti non ci stanno, reagiscono e riaprono la partita al 65'. Ottimo cross di Vecchi dall'out di sinistra, Tobia (da poco in campo al posto di Fossati) batte Ujkaj con un imperioso colpo di testa, 2-1. Il Bra sbanda per qualche attimo di troppo e rischia ancora: Ujkaj sventa un insidiosa iniziativa avversaria rifugiandosi in corner. La sfida si accende con i vercellesi alla caccia del pari. Ghiotta chance Bra al 73'. Gerbino serve Menabò che spara alto da ottima posizione. Più preciso Daqoune subito dopo ma non abbastanza per inquadrare lo specchio della porta: il suo destro rasoterra dal limite sfiora il palo. Triplice fischio dell'arbitro dopo 4 minuti di recupero (nel finale espulso Giraudo). Il Bra torna alla vittoria e riscatta immediatamente il passo falso di Legnano.

TABELLINO

Bra (4-3-2-1): Ujkaj, Bongiovanni, Quitadamo, Marchetti, Pautassi; Daqoune, Capellupo, Gerbino; Derrick (68'Dall'Olio), Marchisone (90' Mawete); Menabò. A disp: Favaro , Mirisola, Tos, Pavesi, Odasso, Job All. Floris

Borgosesia (3-4-2-1): V.Gilli, Pierantozzi, F.Gilli, Rekkab (46' Giraudo); Monteleone (92' Frana), Areco (57' Colombo), Mirarchi, Vecchi; Favale (46' Attolou Gninion), Donadio, Fossati (59' Tobia). A disp: Gavioli, Iannacone, Pecci, Lauciello.

Gol: Bongiovanni 44', Menabò 49', Tobia 65'

Ammoniti: F.Gilli, Areco

Espulsi: 90'+4 Giraudo

Arbitro: Gerardo Garofalo di Torre del Greco, assistenti Giuseppe Lentini di Milano e Andrea Perrella di Crema