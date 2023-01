Sci alpino, Coppa del mondo: Marta Bassino ancora sul podio, terzo posto nel superG bis di St.Anton

Marta Bassino ancora e sempre più protagonista in Coppa del mondo.

La campionessa cuneese è terza nel superG bis di St.Anton, in una giornata ricca di soddisfazioni per i colori azzurri con ben tre atlete nelle prime quattro posizioni.

Trionfo di Lara Gut-Behrami con il tempo di 1:17.26. Seconda un'ottima Federica Brignone (+0.15), reduce dal successo nel giorno precedente. Poi Marta ed il quarto posto di Elena Curtoni (+0.52).

La campionessa cuneese, in gara con il pettorale 18, completa la sua prova (eccellente la parte finale) in 1:17.45 a 19 centesimi da Gut-Behrami.

Completa la top five Ramona Siebenhofer.

Quindicesimo podio azzurro in stagione, ventisettesimo per Bassino in carriera (sesto nell'annata agonistica in corso).