Volley A2M. Cuneo soffre, ma alla fine piega Cantù al tie break. Costamagna: "Vittoria che ci dà serenità" (VIDEO)

Lezione uno, mai fare arrabbiare Parodi: lo schiacciatore ligure nella prima parte della gara che Cuneo ha vinto su Cantù per 3-2 (25-18/23-25/23-25/25-22/15-11) è stato addirittura devastante. Poi è tornato sulla terra, ma alla fine Simo ha meritatamente portato a casa il premio di Mvp dell'incontro.

Lezione numero due: oltre due importantissimi punti, portare a casa quanto di buono è emerso dalla difficilissima sfida contro i lombardi. "Sono contento della reazione dei ragazzi - ha detto ai nostri microfoni il presidente Gabriele Costamagna a fine partita - una vittoria che ci dà un po' più di serenità. I nostri problemi non sono ancora risolti, ma in fondo è la tranquillità quella che ci manca e una vittoria non può che far bene da questo punto di vista".

Cuneo-Cantù era match day Egea, con il direttore commerciale dell'azienda fornitore di energia elettrica albese Daniele Bertolotti che ha seguito direttamente dalla panchina la partita dei ragazzi di Max Giaccardi.

A fine partita anche il direttore Commerciale di Egea, è risultato particolarmente soddisfatto per il risultato ottenuto dalla squadra.

IN CAMPO. Giaccardi chiama in campo Pedron in palleggio con Santangelo opposto, schiacciatori ricevitori Botto con Parrodi, al centro Codarin e Sighinolfi, libero Bisotto. Risponde coach Denora con Alberini in diagonale con Gamba, schiacciatori di posto 4 Preti e Ottaviani, mentre al centro la coppia Monguzzi-Aguenier, libero Butti.

LA PARTITA

PRIMO SET. Primo break dell'incontro di Cantù grazie ad un errore in attacco dei padroni di casa (2-4), che però poi ritrovano la parità 7-7 sull'ace di Santangelo ed il successivo break (11-8) ancora con due aces consecutivi di Parodi. Arriva il time out di Denora, ma è ancora Cuneo ad andare a punto con il mani e fuori di Santangelo del 12-8, poi però Gamba con un pallonetto sblocca i suoi e riporta i lombardi a -2 (13-11). Cuneo dai nove metri è inarrestabile in questo avvio di partita: un ace diretto di Pedron e la palla a segno di Santangelo costringono il coach canturino ad interrompere ancora il gioco sul punteggio di 17-11. Arriva la sesta battuta punto di Cuneo, ancora firmata Santangelo e siamo 21-14 in favore dei piemontesi, poi la settima, terzo sigillo personale di Parodi (23-16). Il set ball biancoblu arriva con il primo tempo di Codarin (24-17), chiude il servizio out dell'opposto canturino Gamba.

SECONDO SET. È ancora grazie al servizio che Cuneo trova il break (3-1), pur se non da punto diretto, Cantù pareggia a 6, ma i biancoblu allungano di nuovo 11-8 sull'ace di Sighinolfi e la rabbia scatenata in campo nel diagonale di Parodi. Poi c'è anche il muro di Codarin e sul punteggio di 12-8 Denora si vede costretto a chiamare time out. I lombardi tornano a -1 (14-13) approfittando di due errori dei cuneesi, prima Parodi poi Botto che si prende la murata che riporta Cantù in parità 14-14. Giaccardi lo cambia con Kopfli mentre Codarin trova la battuta vincente del 16-14, ma Gamba con un perfetto mani e fuori rimette in equilibrio il set (16-16). Primo break della partita in favore degli ospiti con il punto di Preti e sul 17-19 Giaccardi chiama time out. Rientra Botto, ma Cuneo ora è fallosa: torna a sbagliare Parodi e siamo 19-22. Codarin alza le barricate a muro, Cuneo è lì (21-22), e dal centro il "Coda" segna anche il punto del 23-23. Ma La Libertas va sul set ball e chiude con un muro su Santangelo.

TERZO SET. Dopo una lunga fase di equilibrio arriva il break canturino con un muro di Aguenier su Santangelo: 7-9, time out di Giaccardi. L'opposto cuneese si riscatta e mette a terra il 9-9 con un perfetto diagonale, ma Gamba con un ace riporta avanti di due punti gli ospiti (9-11), che poi allungano 9-12 con un altro muro di Aguenier, stavolta su Parodi. Il muro di Santangelo su Preti riporta sotto i piemontesi (15-16), ma è ancora il centrale francese canturino a spegnere il tentativo di rimonta avversario: il muro su Sighinolfi vale il punto del 15-18. Speranze riaccese dal mani e fuori vincente di Parodi (18-19), arriva il pareggio a 22 con il diagonale vincente di Botto, ma Gamba riporta Cantù al setball avanti di due punti (22-24). Cuneo ne annulla uno, ma Aguenier dal centro è implacabile e porta Cantù sul 2-1 (23-25).

QUARTO SET. Cuneo avanti 2-0, poi 4-1 con un muro di Codarin che mette a terra anche il punto in attacco del 5-1. L'ace di Santangelo costringe Denora a chiamare time out sul punteggio di 6-1. I suoi riordinano le idee e con Ottaviani tornano sotto (6-8), poi Botto mette fuori la palla del -1 (7-89 e Aguenier dal centro schiaccia il punto della parità a quota 8. Giaccardi chiama time out, tocca a Cuneo provare a riprendere in mano il pallino del gioco: un muro di Sighinolfi riporta i suoi avanti 10-8, il mani e fuori di Parodi segna il +3 (14-11), poi arriva anche l'ace dello schiacciatore ligure che porta la BAM sul 16-12 e Cantù chiama time out. Si riprende a giocare, arrivano altri due muri di Codarin con Cuneo che scappa 18-12. Non è finità. Cantù prima recupera due break (19-16), poi arriva addirittura a -2 (24-22) ma stavolta l'aggancio non riesce: il punto di Parodi (25-22) manda le squadre al tie break.

QUINTO SET. Un pasticcio canturino e due attacchi di Botto portano Cuneo sul 3-0, ma Cantù torna subito sotto fermando Santangelo a Muro (3-2) per impattare 4-4 con Gamba. L'opposto lombardo però sbaglia l'attacco che dà il 6-4 ai padroni di casa, ma si riscatta mettendo giù quello del 7-7. Cambio campo con Cuneo avanti di un punto (8-7) e i ragazzi di Giaccardi allungano 9-7 grazie al muro di Pedron su Ottaviani. Un break che i piemontesi che allungano(14-11) nel momento più importante grazie al neo entrato Chiapello. L'ace di Santangelo chiude set e partita 15-11.