“A Mondovì 16 mila euro per tre panchine smart, mentre quelle tradizionali cadono a pezzi”

"16mila euro per tre panchine “smart”, mentre quelle tradizionali cadono a pezzi!": così il consigliere comunale capogruppo del Centro-destra Enrico Rosso in merito al recente acquisto della Città di Mondovì di tre panchine “intelligenti” con dotazione di ingressi USB per la ricarica di dispositivi elettronici, illuminazione a led, pannelli solari.

"Una cifra spropositata – prosegue Rosso –, probabilmente un investimento anacronistico dato che ormai chi usa i dispositivi elettronici per lavoro si dota della cosiddetta 'power bank' che consente la ricarica ovunque e in qualsiasi condizione. Si tratta di acquisti sulla spesa corrente, che ha risorse sempre più limitate che andrebbero investite, a nostro avviso, in altro modo".

Ed in particolare, sulla sostituzione delle vecchie panchine in città, alcune delle quali versano in situazione molto più che critica: "Nelle scorse settimane come Centro-destra avevamo presentato un'interrogazione, primo firmatario Mauro Gasco, sul decoro urbano dell'Altipiano –

ricorda Enrico Rosso –, nella quale tra gli altri quesiti si affrontava proprio la situazione panchine, che nel rione sono particolarmente fatiscenti".

"Nella risposta all'interrogazione – dicono Enrico Rosso, Mauro Gasco e Rocco Pulitanò – l'assessore competente aveva accennato ad un 'piano di sostituzione' delle vecchie panchine, senza fornire ulteriori dettagli. Chiediamo quindi di sapere quando prenderà il via il piano, quali

panchine riguarderà e quale sarà l'effettiva spesa da parte del Comune. Non stiamo dicendo che l'acquisto delle panchine smart, ancorché tardivo, sia del tutto sbagliato: riteniamo però necessario che venga data priorità alla sostituzione delle panchine tradizionali, con l'opportuno

impiego di risorse".