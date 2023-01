A Mondovì l'omaggio in musica della Farfara della Brigata Alpina Taurinense per l'80 anniversario di Nowo Postojalowka [FOTO]

Oltre 500 le persone che ieri sera, domenica 15 gennaio, hanno voluto essere presenti a Mondovì, nella Chiesa del Cuore Immacolato di Maria per assistere all'omaggio in musica della Fanfara della Brigata Alpina Taurinense diretta dal luogotenente Marco Calandri, che ha reso omaggio alla memoria della Cuneense, che nel gennaio del 1943 combatté una furiosa e sanguinosa battaglia, perdendo oltre 15mila alpini e meritandosi l’appellativo di divisione “martire”.

Ad impreziosire la serata, cui erano presenti moltissime penne nere, autorità civili e militari e associazioni, i brani letti dall’attore Luca Occelli, tratti dalle opere di Nuto Revelli, Mario Rigoni Stern, Giulio Bedeschi ed Egisto Corradi, reduci e protagonisti del drammatico ripiegamento del Corpo d’Armata Alpino, avvenuto in uno degli inverni più rigidi della storia.

La serata, a ingresso libero, è stata organizzata dal Comune di Mondovì insieme all’Associazione Nazionale Alpini, con un risvolto benefico:le offerte libere raccolte saranno infatti che destinate a un’iniziativa solidale del Comune.

"L'evento di questa sera - ha detto il presidente dell'ANA Mondovì, Armando Camperi - costituisce un degno, straordinario preludio alle manifestazioni per la celebrazione dell'ottantesimo anniversario delle tragica campagna di Russia, che tanti lutti ha provocato nelle nostre terre Monregalesi e Cuneesi. In particolare: è un evento che si realizza grazie alla fattiva collaborazione dell'Amministrazione Comunale di Mondovi ed alla sensibilità e disponibilità del Comando della Brigata Alpina Taurinense; ad entrambe esprimo viva gratitudine a nome della Sezione A.N.A. Monregalese, che mi onoro di presiedere. In piena sintonia, con lo spirito alpino "ricordare i morti, aiutando i vivi", la finalità benefica del concerto di questa sera è quella di contribuire all'iniziativa del Comune di Mondovì, intesa al sostegno economico a favore delle famiglie bisognose, con particolare riguardo al "caro bollette". La presenza di un pubblico così numeroso dimostra tangibilmente l'apprezzamento per la destinazione delle offerte.

Come dicevo, il concerto di stasera è un preludio: nella settimana entrante avrà irizio e svolgimento la celebrazione, con rilievo nazionale, del 80° anniversario della battaglia di Nowo Postojalowka, le cui manifestazioni si concluderanno nella mattinata di domenica 22 gennaio con la grande sfilata e la Santa Messa celebrata dal Vescovo di Mondovi Monsignor Egidio Miragoli, nella Chiesa del Sacro Cuore in Mondovi Altipiano."

La Brigata Alpina Taurinense, comandata dal generale Nicola Piasente ed erede delle tradizioni e della storia della Cuneense, sarà inoltre presente alla cerimonia solenne di domenica 22 in piazza della Repubblica con la Fanfara e una rappresentanza in armi, e soprattutto con le Bandiere di Guerra del 2° Reggimento Alpini e del 1° Reparto Comando e Supporti Tattici Alpini, entrambe decorate di Medaglia d’Oro al Valor Militare per il comportamento eroico tenuto in quelle giornate del 1943, al pari del 4° Artiglieria Alpina.

Il concerto ha dato ufficialmente il via alle celebrazioni in ricordo dell'80° anniversario della battaglia di Nowo Postojalowka, avvenuta il 19 e 20 gennaio 1943, organizzati dalla sezione ANA di Mondovì.

Dopo due anni di rinvii, a causa della pandemia, sarà infatti la sezione alpina monregalese a curare e ospitare la celebrazione solenne a carattere nazionale, patrocinata dal Comune di Mondovì, dalla Provincia di Cuneo, dalla Regione Piemonte, dall’Associazione Piccoli Comuni d’Italia, dal Memoriale della Divisione Alpina Cuneense e dallo Stato Maggiore della Difesa con il fondamentale contributo delle Fondazioni C.R.C. e C.R.T. e dal C.S.V.

IL PROGRAMMA

Giovedì 19 gennaio alle 11 verrà inaugurata nei locali del Museo della Ceramica a Mondovì Piazza la mostra fotografica “Noi Alpini” curata dal fotografo alpino Enzo Isaia.

Venerdì 20 gennaio dalle 15.30 nei locali del museo della Ceramica di Mondovì Piazza saranno presentati al pubblico due libri a tema alpino; la “Biografia del generale degli alpini Riccardo Ghirardi”, a cura del prof. Nicolò Rovere e “La divisione Cuneense sul fronte del Don”, a cura del prof. Roberto Rossetti.

Sabato 21 gennaio alle 9 presso la sala polivalente della stazione a valle della funicolare si terrà la riunione del Consiglio Direttivo Nazionale presieduto dal Presidente A.N.A. Sebastiano Favero. Alle 16.30 nella Sala conferenze (Mondovì Breo), il convegno “Fare memoria della storia” con il prof. Roberto Rossetti e Antonio Zerillo, generale in pensione. Alle 21,00 nella chiesa del Sacro Cuore (Mondovì Altipiano), si terrà il concerto della filarmonica di Cafasse con intermezzo del coro sezionale A.N.A. Mondovì.

Domenica 22 gennaio, alle ore 8 raduno dei partecipanti in Piazza della Repubblica (Mondovì Breo); alle 8.45 arrivo del Labaro Nazionale decorato con 216 medaglie d’oro di cui 209 al valor militare, a seguire la grande sfilata, con la partecipazione di migliaia di Alpini che interesserà le vie tra Breo e Altipiano (con partenza da piazza della Repubblica, transito in corso Italia e termine in piazza Monteregale). Alle 10.30 saluti delle autorità e alle 11 la S. Messa celebrata presso la Parrocchia Santuario del Sacro Cuore di Gesù (Mondovì Altipiano) dal vescovo, monsignor Egidio Miragoli. L’ammaina bandiera previsto per le ore 18 concluderà le celebrazioni.