Agenzia della Mobilità piemontese: Daniele Demaria nuovo presidente per il bacino della Granda

Sabato 14 gennaio 2023 si è chiuso il rinnovo dei rappresentanti delle assemblee di bacino che compongono il CdA di Agenzia della Mobilità Piemontese.

Tra le conferme, arriva anche una novità, che riguarda il bacino cuneese dell'Agenzia.

Erika Chiecchio, consigliera comunale ed ex assessore a Mondovì, non ricandidandosi lascia il posto a Daniele Demaria, attuale assessore alla Mobilità di Bra.

"Ringrazio i colleghi con cui abbiamo lavorato in questi anni complicati e resi difficili dalla pandemia" ha detto Chiecchio. "Auguro un buon lavoro a Demaria, saprà di certo interpretare al meglio questo ruolo".

Daniele Demaria, classe 1978, è insegnante di matematica e scienze a Bra, dove si occupa anche di tematiche legate all’ambiente. "Raccolgo con responsabilità il testimone della presidente Chiecchio che ha svolto un grande lavoro in anni non facili e sono davvero onorato per la fiducia ricevuta all'unanimità" ha detto "che penso da un lato premi l'esperienza di Bra in tema di trasporti e dall'altro la disponibilità a lavorare in modo pragmatico e collaborativo sulla mobilità in provincia di Cuneo con l'obiettivo prioritario della sostenibilità ambientale oltre che del servizio ai cittadini".

"Per Agenzia e per i territori un rinnovo del CdA così condiviso ed in continuità col precedente è un’ottima notizia" ha detto la presidente di AMP Licia Nigrogno. "Tutte le personalità elette sono figure di rilievo e sapranno certamente dare un contributo importante nel monitorare i territori e le tante necessità che ci arrivano dai Sindaci. Il Covid ha segnato fortemente il settore dei trasporti e sarà cruciale saper leggere le esigenze dell’utenza direttamente all’origine per disegnare la nuova offerta, pertanto auguro un buon lavoro a tutti i colleghi".