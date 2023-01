Al cinema Lanteri di Cuneo la proiezione di "Resistance - La voce del silenzio"

In occasione della Giornata della Memoria 2023 , il Centro culturale don Aldo Benevelli e l’Associazione Partigiana Ignazio Vian di Cuneo propongono, in collaborazione con il Cinema Lanteri di Cuneo , la proiezione del film "Resistance - La voce del silenzio". Appuntamento giovedì 26 gennaio alle 21 per la cittadinanza e venerdì 27 gennaio dalle 8.30 per le scuole secondarie di secondo grado.

"Resistance - La voce del silenzio". Prima di diventare uno dei mimi più famosi del mondo con il nome di Marcel Marceau, il giovane Marcel Mangel era un aspirante attore di origini ebraiche che si è unito alla resistenza francese per salvare le vite di migliaia di bambini e ragazzi rimasti orfani a causa dei nazisti. Marcel cresce in un'Europa per gran parte occupata dai tedeschi del terzo Reich e non ha alcuna intenzione di farsi coinvolgere dal conflitto e finire al fronte: preferisce esibirsi nei locali di burlesque, dipingere i fondali delle proprie performance a teatro e litigare di quando in quando con il proprio padre. Tutto cambia, però, quando entra in contatto con la resistenza francese: le sue abilità di attore diventano a questo punto fondamentali per poter insegnare a dei bambini ebrei rimasti orfani cosa fare e come comportarsi per sopravvivere all'incubo che è la realtà della Francia occupata, dove moltissime persone vengono deportate nei campi di concentramento.