Diano d'Alba: il 18 gennaio iniziano i lavori alla galleria in ingresso centro abitato

La galleria prima del paese di Diano d'Alba: lavori dal 18 gennaio al 14 febbraio per la messa in sicurezza della volta

Un inizio 2023 importante per la viabilità nel Comune di Diano d’Alba. Dal 18 gennaio il tratto della SP32 che interessa in paese in direzione Tre Cunei verrà chiuso al traffico per la messa in sicurezza della volta interna della galleria nell’abitato del paese. La strada sarà chiusa presumibilmente fino al 14 febbraio, data di fine lavori, dalle ore 8.30 alle ore 18. Durante le ore di lavoro il traffico verrà deviato su percorsi alternativi.