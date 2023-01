La Soc. Coop. ERICA ha ricordato la dipendente Serena Di Lucia in una veglia di preghiera

Ci sono persone il cui sorriso è un chiaro segno che ne identifica la solarità del carattere. Quasi un sigillo che resta impresso nella mente e nel cuore di chi le conosce. È stato così, e continuerà ad esserlo, almeno nei ricordi, per i tanti sorrisi che Serena Di Lucia ha regalato nella sua breve vita.



La donna siciliana, originaria di Castrofilippo, paese della provincia di Agrigento, si è spenta venerdì 13 gennaio all’ospedale di Verduno a soli 35 anni, sconfitta da una rara malattia con cui ha combattuto per anni, ma che non le ha impedito di impegnarsi per l’ambiente durante il suo decennio professionale trascorso ad Alba presso la ERICA di Alba.



«Serena - afferma Roberto Cavallo, fondatore e amministratore delegato di ERICA - era una donna solare, sempre sorridente, una grande comunicatrice di emozioni. Con noi ha trascorso gli ultimi dieci anni, e la sua personalità ci ha subito contagiati. Ha saputo tirare fuori il meglio durante la sua vita, ed è stata un esempio di caparbietà fino alla fine. Nel mese di settembre scorso l’ho vista per l’ultima volta, era venuta a trovarci e, seppur segnata dalla malattia, ci ha ancora regalato sorrisi.



Un sorriso che era il suo segno distintivo anche sul lavoro con noi. Ha seguito dapprima l’archivio di documentazione ambientale di AICA, l’associazione da me fondata nel 2003 e che fa parte di ERICA, e, successivamente, ha fatto parte della segreteria che coordinava la Settimana Europea per la riduzione dei rifiuti, evento di cui ci occupiamo per il Ministero dell’Ambiente. Ha convissuto per anni con la malattia, senza perdere mai la speranza ed il suo atteggiamento solare.



Abbiamo organizzato la veglia di preghiera alla quale hanno partecipato anche i parenti che ci hanno detto che per Serena siamo stati come una seconda famiglia che l’ha aiutata ad andare avanti».



E Roberto finisce con un ricordo, anche riportato sulla sua pagina Facebook: «Ci hai regalato tanti momenti felici raccontandoci della tua terra e dei molti aneddoti della Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti che per tanti anni hai animato con passione.



Ci hai insegnato che la vita va vissuta in tutti i luoghi in cui ci si trova, in tutti i momenti che il tempo regala, perché hai vissuto proprio come se ogni giorno fosse un regalo; e spacchettavi quelle giornate con la gioia leggera e disinteressata di un bambino davanti ad una sorpresa.



Ci hai fatto vedere che la vita non è generosa con tutti allo stesso modo, ma non per questo bisogna lamentarsene, ma proprio come la parabola dei talenti la cosa importante è coltivarli indipendentemente da quanti se ne sono ricevuti, senza gelosie e invidie, ma con tutta l’energia che si riesce a trovare».



I funerali sono in programma a Castrofilippo giovedì 19 gennaio.