Mango, dalla Polizia Locale un bilancio dell’ultimo anno: sei gli incidenti stradali rilevati

Il 2022 è stato un anno di consolidamento per le attività della Polizia Locale del Comune di Mango, presentate in occasione della ricorrenza di San Sebastiano, patrono della Polizia Locale italiana.



Oltre agli accertamenti di residenza, alla notificazione di atti giudiziari e amministrativi per altri enti (quasi triplicati in confronto al 2021), la ricezione di comunicazioni di ospitalità per cittadini stranieri e il disbrigo di pratiche a loro collegate, sopralluoghi con l’ufficio tecnico comunale e funzionari dell’Asl, le segnalazioni di cani vaganti, la vigilanza durante il mercato settimanale del lunedì e le varie manifestazioni organizzate in questa annata di graduale fuoriuscita dalle restrizioni legate al Covid-19, dal Comune langarolo si segnala l’impegno profuso per i servizi di viabilità collegati a eventi di particolare rilievo, come la corsa ciclista “Gran Fondo Bra-Bra” di fine aprile e il passaggio in frazione San Donato della prova speciale del “16° Rally di Alba”, nel mese di giugno.



Specifici controlli sono stati rivolti alla circolazione stradale, sia statica che concernente i veicoli in marcia, con servizi mirati atti a prevenire e reprimere le più frequenti violazioni del Codice della Strada (guida al cellulare o sprovvisti di cinture, mancate revisioni periodiche o senza assicurazione) e di posizionamento dell’autovelox sulle arterie principali del paese, volti a riscontrare l’attenzione dei limiti di velocità e a garantire una maggiore sicurezza.



Con i mezzi a disposizione, si è provveduto altresì al rilevamento di 6 sinistri stradali (rispetto all’unico accertato dell’anno precedente), tutti senza conseguenze fisiche per i coinvolti e con soli danni a cose.



Intensificate anche le verifiche in materia di corretto conferimento e abbandono di rifiuti sul territorio comunale, cercando di potenziare al massimo la presenza nel centro abitato e nelle frazioni.



Durante l’anno, inoltre, il personale in servizio è intervenuto con le insegnanti della scuola materna per promuovere la conoscenza delle prime regole per la sicurezza stradale, attraverso l’uso di materiale didattico, strumentazioni in uso alla Polizia Locale e percorsi rivolti ai bambini.



Infine, nel mese di dicembre, in collaborazione con l’Ufficio Commercio, si è predisposto il bando pubblico per l’assegnazione dei posti resisi vacanti nel mercato settimanale del lunedì.