Nuovo incontro fra l’Amministrazione comunale e gli iscritti ad As.Com Monregalese

Ascoltare esercenti e commercianti in merito alle loro proposte per il futuro, avviare il percorso di collaborazione rispetto alle manifestazioni che si svolgeranno in città nel 2023 ed analizzare l’andamento e l’impatto sul commercio cittadino dell’ultimo Raduno Aerostatico dell’Epifania (con il centro storico di Mondovì preso d’assalto da migliaia di persone).

Saranno questi, in breve, i temi che l’Amministrazione comunale discuterà in un apposito incontro previsto per mercoledì 18 gennaio alle ore 20.30 presso la sede della Confcommercio di Piazza Roma 2.

Un momento di confronto e di dialogo che intende ulteriormente rafforzare la collaborazione tra il Comune e l’associazione di categoria, affinché nel prossimo futuro i desiderata amministrativi e le necessità commerciali possano sposarsi al meglio.

"Abbiamo chiesto ad As.Com monregalese di organizzare una specifica riunione con esercenti e commercianti – hanno dichiarato il sindaco di Mondovì, Luca Robaldo, e l’assessore al Commercio, Alberto Rabbia – per proseguire nel dialogo, mettendo in campo quanto ci eravamo impegnati a fare fin dalla campagna elettorale, vale a dire lavorare insieme in quest’ambito. Il successo dell’Epifania dimostra il potere attrattivo della nostra città e non possiamo permetterci passi falsi. Da qui l’urgenza di continuare nel dialogo diretto e costante con il tessuto commerciale monregalese. Nelle prossime settimane organizzeremo medesimi incontri in collaborazione con le altre Associazioni di Categoria: queste occasioni saranno utili anche per agevolare la costituzione dell’Osservatorio sul Commercio varato dal Consiglio Comunale. Grazie fin da ora alla Confcommercio e a tutti coloro che vorranno intervenire con suggestioni e proposte".