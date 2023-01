Serve sangue del gruppo zero al Centro trasfusionale di Mondovì

Il Centro Trasfusionale di Mondovì segnala una urgente carenza di sangue del gruppo zero.

Dopo il periodo Covid, le operazioni chirurgiche sono riprese a pieno ritmo e sono così aumentate le richieste di emocomponenti. Anche il conferimento in Sardegna (ricordiamo che la convenzione con la Regione Sardegna prevede un conferimento di circa il 30% del sangue monregalese agli ospedali di Cagliari, Sassari e Olbia) è stato progressivamente diminuito per poter compensare l’impennata di richiesta locali.

Per ripristinare la normalità si rende necessario uno sforzo comune. I donatori abituali possono chiamare direttamente il Centro Trasfusionale al numero 0174-677184.

Chi non ha mai donato può chiedere info al n. 379-1636345 oppure compilare il modulo online: https://avasfidasmonregalese.it/modulo-iscrizione/ per ricevere info e documenti per la prima donazione.