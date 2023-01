Vivere la montagna in sicurezza anche d'inverno con i consigli del Soccorso Alpino

Per la prima volta in provincia di Cuneo la giornata "Sicuri con la Neve" , dedicata alla prevenzione degli incidenti in montagna durante la stagione invernale, è stata organizzata da due delegazioni del Soccorso Alpino della provincia granda, Mondovi e Alpi Marittime.

Domenica 15 gennaio, sul Monte Pigna a Lurisia, nel Comune di Roccaforte Mondovì, i tecnici formatori del Sasp, affiancati dagli istruttori del Cai e dalle Guide Alpine, si sono incontrati per concentrare le forze e diffondere un corretto utilizzo di Artva, sonda e pala, veri “salvavita” in caso di valanga.

La giornata ha assunto una rilevanza particolare per l'obbligo di legge sull'utilizzo del dispositivo previsto da quest’anno nelle attività sportive. Sono state diffuse le buone pratiche per affrontare i pendii innevati, lo scialpinismo, le lunghe escursioni invernali, il rischio ipotermia e le tecnologie utili alla sicurezza. Seguite poi dalle esercitazioni di autosoccorso con l’uso di Artva, sonda e pala e le tecniche di progressione su ghiaccio.