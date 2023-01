Furto con spaccata nella sede dello Sport Roero di Bra: “Siamo amareggiati ma andiamo avanti” [FOTO]

Ignoti si sono introdotti nella sede dell'associazione Sport Roero in frazione Pollenzo di Bra. Hanno spaccato le finestre, divelto la porta del garage, tagliato e segato le barre delle porte per portare via computer, fascicoli, documentazione, il generatore, il compressore, ma anche palloni e giubbotti dei ragazzi. Spariti anche i pochi soldi del fondo cassa, circa 20/30 euro. Poi hanno portato via anche prodotti alimentari dal bar. È successo nella notte fra sabato 14 e domenica 15 gennaio.

Ad accorgersi del furto sono stati i volontari che gestiscono la struttura comunale in viale Nogaris domenica pomeriggio. Immediatamente hanno avvisato i carabinieri e sporto denuncia.

Lo racconta Antonio D'Angelo, presidente Sport Roero: “Difficile quantificare il danno. Oggi faremo un inventario per capire quanto è stato rubato. Per introdursi hanno rovinato in maniera esagerata porte e finestre. È stata una bruttissima scoperta”.

Più che il danno però prevale l'amarezza. “Che delusione e che tristezza! - continua D'Angelo -. Noi siamo una squadra di volontari. La sede ospita diverse associazioni sportive. Siamo qui per far divertire i giovani e non lasciarli in mezzo alla strada. È allucinante quanto successo. Siamo demoralizzati ma questo non ci ferma. Andremo avanti per portare avanti la nostra missione”.