Mondovì, si spargono sale e prodotti antigelo sulle strade comunali per il gran freddo

Il Dipartimento Tecnico e Lavori Pubblici del Comune di Mondovì ha disposto, a partire dalla serata di oggi (lunedì 16 gennaio), lo spargimento di sale e prodotti antigelo sulle strade comunali.

Priorità è stata assegnata, come sempre, a all'accesso all'Ospedale, via Tortora, via Carboneri e strada Carassone-Piazza.