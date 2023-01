Non accettava il fidanzato italiano della figlia, condannato un padre: "Mi segregò e prese a schiaffi"

Frequentava un ragazzo italiano e, quando la sua famiglia la scoprì, dopo averle sequestrato il cellulare, la rinchiuse in casa senza darle la possibilità di uscire.

Questo è ciò che ci cela dietro la denuncia presentata da una giovane di origini marocchine nei confronti del padre e del fratello, imputati davanti al Tribunale di Cuneo di violenza privata.

La giovane, oggi 22enne, vive con il fidanzato e non ha più rapporti con i suoi familiari. Quando è stata chiamata a testimoniare in aula, ha raccontato quanto subìto nell’estate dell’anno scorso: “Avevano scoperto che il mio fidanzato era italiano e quando la scuola finì non mi fecero più uscire. Mi venne requisito il cellulare: mio padre non voleva che avessi contatti con lui. Mia madre gli teneva le parti. Molte volte è successo che mi portasse da mangiare in camera. Ad agosto sono scappata di casa e non sono più tornata”.

In quel tentativo di fuga il padre e il fratello tentarono di bloccarla, come ha spiegato la giovane: “Mio fratello mi teneva ferma, mentre mio padre mi prendeva a schiaffi sul viso. A forza di tirarmi per la felpa mi ha fatto venire dei segni sul collo. Quando poi son riuscita a scappare, sono andata in ospedale e poi a fare denuncia”.

Ad essere accusato per le lesioni riportate dalla vittima era solo il padre. La ragazza, nel corso della sua deposizione, ha manifestato al giudice la volontà di voler ritirare la querela, partita d’ufficio, relativa alla violenza privata nei confronti del genitore.

In aula hanno anche testimoniato il fidanzato e un’amica che quel giorno, dopo l’aggressione, la soccorse. Il ragazzo ha spiegato al giudice che quando il padre lo vide insieme alla figlia la situazione precipitò: “Ci aveva fatti seguire da un suo amico che mi minacciò, sostenendo che la ragazza era promessa a suo figlio che stava in Marocco. Se avessi continuato a vederla mi avrebbe tagliato la gola”.

L’uomo è stato condannato alla pena, sospesa, di sei mesi di reclusione con la concessione della non menzione.