Che tempo farà? Settimana al freddo, ma ancora senza precipitazioni importanti

Come anticipato nel precedente bollettino, la settimana sarà caratterizzata da correnti occidentali o nordoccidentali con aria fredda che abbasserà le temperature di 4-5 °C sotto la media. A queste correnti sono associate perturbazioni che porteranno forte maltempo e precipitazioni su gran parte del Paese, ma la barriera alpina lascerà quasi completamente a secco le pianure del Nord Ovest.



Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione



Oggi lunedì 16 e domani martedì 17 gennaio. Cielo molto nuvoloso o coperto con nebbie stamattina diffuse sulle pianure, intervallate da temporanee schiarite. Domani, martedì, cielo coperto ovunque con precipitazioni deboli e intermittenti su pianure occidentali, più continue su pianure orientali, Astigiano e Alessandrino, con nevicate fino a bassa quota tra mattina e pomeriggio. Nevicate anche su zone interne della Liguria tra Savonese e Genovese. Piogge e rovesci diffusi su Levante ligure sia stasera che domani. Nevicate fino ai fondovalle su tutta la fascia di confine alpina da Marittime ad alto Piemonte, con bufere ad alta quota.



Temperature massime in calo con valori poco oltre lo 0 domani, mentre oggi a seconda della copertura nuvolosa o delle nebbie potranno variare dai 3 ai 8 °C. Sulle coste anche in calo tra oggi e domani, ma generalmente tra gli 8 e i 13 °C.



Venti forti di Foehn sulle Alpi, deboli o localmente moderati ma di direzione variabile su pianure. Venti forti di libeccio oggi su coste liguri e in particolare sul Levante, da domani deboli perlopiù settentrionali.



Da mercoledì 18 a domenica 22 gennaio. Le condizioni meteo saranno in generale miglioramento, ma seguite da un netto calo delle temperature per aria più fredda proveniente dal nord Europa. Di notte e prima mattina quindi ci saranno gelate e brinate diffuse con temperature negative in pianura, e le massime solo in caso di soleggiamento continuo potranno superare i 4/5 °C.



