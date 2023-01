Browser games: cosa sono, come funzionano e consigli utili per giocarci senza rischi

I browser game sono piattaforme sempre più popolari tra le persone di tutte le età, grazie alla loro semplicità e al fatto che non richiedono alcun download di file o software. Si tratta di giochi che possono appartenere a mille categorie diverse, dunque la versatilità è un altro vantaggio che li ha resi così famosi in tutta la Penisola.

Le categorie sono mille e una, partendo dai giochi da tavolo digitali e dai puzzle, fino ad arrivare ai giochi di carte come il blackjack, insieme agli altri passatempi tipici del gambling. Ovviamente non mancano gli esempi di giochi di strategia e di ruolo, per non parlare poi delle simulazioni tattiche. Ciò che conta, comunque, è la loro incredibile varietà di genere, e la capacità di coinvolgere il player con soluzioni di facile approccio, e alle volte gratuite.

Grazie a questi giochi è possibile divertirsi per ore e ore, ma è altrettanto importante approcciarli con il piglio giusto, tenendo sempre a mente l'urgenza della protezione dei propri dati personali. Oggi, dunque, scopriremo insieme un approfondimento sui giochi da browser, investigando il loro funzionamento e passando in rassegna i consigli più utili per giocarci in sicurezza.

Cosa sono i browser games e come funzionano?

La popolarità dei giochi da browser, come accennato poco sopra, è principalmente dovuta alla loro natura unica nel suo genere. Si parla infatti di videogiochi che possono essere giocati direttamente dal proprio navigatore, come Google Chrome ad esempio, e che non richiedono l'installazione di un software da parte dell'utente, ma semplicemente la creazione di un account sulla piattaforma (non sempre). Diamo un'occhiata più da vicino ai browser game e al loro funzionamento.

Cosa sono i browser game?

I browser game sono videogiochi online che richiedono, nella maggior parte dei casi, risorse hardware e software minime per funzionare correttamente. L'obiettivo è quello di fornire ai giocatori una soluzione semplice e accessibile per "entrare in campo", senza la necessità di effettuare il download e l'installazione di un programma, noto come client. Inoltre, i giochi per browser sono alle volte free-to-play, il che li rende ancora più interessanti per i giocatori che desiderano un'esperienza di gioco divertente, immediata e senza spesa.

Come funzionano i giochi per browser?

I giochi per browser funzionano utilizzando la tecnologia HTML5, sempre più diffusa a scapito di Flash, che invece veniva sfruttato dai browser game di prima generazione. HTML5 consente agli sviluppatori di creare esperienze interattive all'interno di una pagina web o di una finestra del browser, senza dover installare nulla sul computer dell'utente. In sintesi, si può avere accesso immediato al gioco, senza appesantire l'hard disk e senza rischiare di scaricare dei client con malware dentro.

Inoltre, è bene specificare che oggi si possono trovare dei corsi gratuiti su HTML5 online, utili per imparare a creare giochi partendo quasi da zero, sebbene sia comunque richiesta una certa dose di impegno e di studio.

Questa tecnologia è in circolazione da diversi anni, e sta diventando sempre più potente con il rilascio di nuove versioni. Per questo motivo, ha permesso agli sviluppatori di creare mondi 3D sofisticati ed esperienze sempre più coinvolgenti, avvicinandosi molto ai videogiochi "vecchio stile", cioè quelli accessibili tramite client. Non a caso, molti dei giochi da browser di oggi sono in grado di offrire meccaniche di gaming elaborate e un comparto grafico di altissimo livello.

Quali sono le categorie più popolari?

Come anticipato più volte, i browser games in realtà rappresentano una grande famiglia, con tantissime categorie e sotto-categorie pronte per divertire e appassionare gli utenti. In questa sezione della guida, dunque, scopriremo insieme una panoramica sulle tipologie di giochi da browser più apprezzate in assoluto.

Casinò online

La categoria dei casinò online è molto particolare. Può integrare alcune meccaniche che troviamo anche in altri giochi, come la possibilità di sfruttare dei turni per avere la meglio sugli avversari o sul croupier (basti ad esempio pensare a giochi di carte come il poker o il blackjack). Dato che si parla di una delle categorie in assoluto più apprezzate e giocate in Italia, è importante approfondirli.

Un casinò online, come spiega in fondo il suo stesso nome, è una sala da gioco virtuale che consente di approcciare alcuni giochi tipici delle tradizioni centenarie del gambling. Non solo i giochi di carte, ma anche la roulette, le slot machines, il video-poker e molto altro ancora. Inoltre, molti di questi giochi da browser possono essere giocati anche da smartphone, in quanto mobile friendly.

È possibile giocare con denaro reale, effettuando un deposito, oppure gratuitamente (non sempre), ad esempio facendo dei giri gratis alle slot. Se si opta per un browser game a pagamento, che permette dunque di fare puntate e di vincere soldi veri, è molto importante scegliere un'opzione che sia affidabile e certificata dall'agenzia delle dogane e dei monopoli.

Inoltre, conviene scegliere un portale che consenta anche di fare depositi e prelievi tramite canali e sistemi semplici e sicuri. Si fa ad esempio riferimento ai PostePay Casinos, la cui lista può essere consultata sui blog di settore. In questo modo, si può sempre essere certi di divertirsi (responsabilmente), senza preoccuparsi del fattore sicurezza.

Per quel che riguarda le tecnologie, di norma i casinò online utilizzano dei software di terze parti facenti parte di una lista approvata dall'ADM (agenzia delle dogane e dei monopoli). Questi programmi, quindi, non possono essere truccati, garantendo al giocatore un'affidabilità totale. Ovviamente i pagamenti e i depositi avvengono tramite canali sicuri, un po' come avviene con gli e-commerce.

MMORPG

La categoria più popolare di browser game è il Massively Multiplayer Online Role Playing Game (MMORPG), anche se ovviamente si possono trovare molti altri generi simili a questo, con caratteristiche da gioco di ruolo. I MMORPG possono coinvolgere migliaia di giocatori in simultanea, all'interno di universi e arene enormi, e impegnando il player per ore e ore.

Gli utenti possono unirsi a gilde o clan, e partecipare a varie attività insieme, come il raid di dungeon o le battaglie PvP (Player VS Player) contro altri giocatori. Il vantaggio principale è che tutti possono divertirsi, indipendentemente dalla posizione geografica o dal dispositivo utilizzato: tutto ciò che serve è una connessione a Internet e un browser compatibile, visto che qui non conta il sistema operativo utilizzato (sia esso Windows, MacOS, Linux e compagnia cantante).

Giocando e partecipando alle missioni, i giocatori possono sviluppare il proprio personaggio, acquisendo skill ed equipaggiamento sempre più avanzati. Più si cresce, più si diventa forti, dunque si ha la possibilità di poter affrontare missioni sempre più ardue e complesse, aumentando il proprio divertimento e il livello della sfida. Ecco spiegato perché staccarsi dai MMORPG, alle volte, può diventare molto difficile.

Infine, i browser games di categoria MMORPG spesso permettono anche di chattare con gli altri giocatori, a livello testuale oppure indossando una cuffia con microfono.

Giochi di strategia a turni

Per certi versi, i giochi di strategia a turni potrebbero sembrare simili ai MMORPG, dato che spesso fanno parte della categoria dei giochi di ruolo. Ma c'è una componente prettamente tattica che nei MMORPG non troviamo, visto che in quel caso si tratta di action games a tutti gli effetti. Cosa sono e come funzionano, dunque?

Le partite sono sempre "spezzettate" in turni. I giocatori devono dunque effettuare una mossa entro un certo limite di tempo, dopodiché il turno passerà al giocatore o team successivo. Questo significa che nessun player ha un vantaggio sull'altro in termini di velocità o tempo di reazione. Inoltre, consente di applicare strategie più complesse, poiché ogni giocatore ha il tempo necessario per pianificare una certa mossa, valutando anche la possibile reazione avversaria.

La chiave del successo nei giochi di strategia a turni online è una buona comprensione della tattica. Ovvero la pianificazione di obiettivi a breve, medio e lungo termine, come le risorse da acquisire o da gestire durante la battaglia vera e propria. Naturalmente, prima di giocare, conviene sempre acquisire una certa dimestichezza con le dinamiche di gioco, come la quantità di danni che ogni mossa può infliggere.

In conclusione, i giochi di strategia a turni non sono videogames adatti a tutti. Si tratta di giochi da browser pensati per chi ama pianificare, e soprattutto divertirsi giocando in modo strategico. Chi preferisce l'adrenalina, invece, in questa categoria di giochi si troverà a disagio.

Sparatutto in prima persona (FPS)

Un FPS online è un videogioco in cui il giocatore assume il ruolo di un avatar all'interno di un mondo virtuale, e fin qui nulla di nuovo. L'obiettivo è quello di competere contro altri giocatori reali, utilizzando armi ed equipaggiamento, e usando varie tattiche per superarli in astuzia. I player possono unirsi a squadre o giocare come singoli, per conquistare obiettivi come la cattura di bandiere o la difesa di aree specifiche.

Gli FPS online sono noti soprattutto per merito di videogiochi da console o da PC come Call of Duty, Overwatch e Counter Strike, ma sul web se ne possono trovare tantissimi anche nelle piattaforme di browser game, a pagamento o gratuiti. Naturalmente ognuno di questi giochi ha le sue caratteristiche uniche, che richiedono tempo ed esperienza per essere padroneggiate, e per poter giocare a livello competitivo.

I giochi FPS online piacciono perché, come detto, possono offrire diverse modalità di gioco tra le quali scegliere. Il deathmatch a squadre è in assoluto l'opzione più apprezzata, perché unisce fattori come l'adrenalina e la cooperazione con gli altri membri del team. Il tutti contro tutti è un'altra modalità molto amata, mentre fra le più strategiche troviamo il già citato cattura la bandiera.

Consigli per giocare ai browser game in sicurezza

Come ogni altra attività online, anche i giochi per browser comportano dei rischi. Per essere sicuri di giocare senza correre dei pericoli, è importante seguire alcune dritte, che scopriremo insieme qui di seguito.

Usare una connessione sicura

Bisogna sempre assicurarsi di utilizzare un browser game dotato di una connessione sicura. La maggior parte dei browser offre connessioni criptate (HTTPS), per le pagine web che contengono informazioni sensibili. Ciò fornisce un indispensabile livello di protezione, quando si inseriscono password, informazioni sulla carta di credito o altri dati sensibili nei siti web. Inoltre, è sempre meglio utilizzare delle password forti, così da impedire ai malintenzionati di individuarle.

Studiare i termini di servizio

Un altro step di cui tenere conto? Conoscere i termini di servizio del sito web. È importante comprendere le regole di ogni piattaforma o gioco, in modo da rimanere all'interno delle loro linee guida e al riparo da potenziali violazioni, e questo vale anche e soprattutto per i casino online. In secondo luogo, se il sito richiede la registrazione di un account, è bene inserire informazioni come la mail e il numero di telefono solo se la piattaforma è affidabile.

Occhio alle informazioni personali

Occorre fare attenzione alle informazioni personali che vengono condivise con gli altri player, mentre si gioca ad un browser game. Alcuni giocatori spingono gli utenti a comunicare info personali come il nome e cognome, il numero di telefono e l'indirizzo di casa: il rischio è quello di diventare vittime di furti di identità, se non si sta attenti. Se un player chiede questo genere di informazioni, meglio bloccarlo e denunciarlo immediatamente allo staff del gioco, per farlo bannare in via definitiva.

Utilizzare un software antivirus

Da un lato la sicurezza aumenta, perché un browser game non richiede il download di software, ma dall'altro guai a distrarsi. I malware possono essere infatti diffusi anche attraverso HTML5, come nel caso degli attacchi di tipologia Smuggling. Di conseguenza, conviene sempre comprare un antivirus professionale e mantenerlo attivo durante le sessioni di gioco. Inoltre, è necessario aggiornarlo tutte le volte che il software lo richiede.

Conclusioni

Nel complesso, i browser game offrono una soluzione eccellente sia ai giocatori occasionali, sia ai player competitivi e a caccia di una sfida impegnativa. Permettono infatti di godersi un'esperienza di gioco ricca di sfaccettature, adrenalinica o riflessiva che sia, senza per questo dover installare programmi, occupare spazio sul disco rigido o chiedersi se quel client contiene delle minacce informatiche come i malware.