Il senatore Graham di nuovo in pista per dare a Zelensky carri pesanti

La Francia ha di recente dichiarato di poter acconsentire alla fornitura dei suoi carri leggeri da ricognizione AMX-10 RC all’esercito di Kiev. L’annuncio di Macron ha ispirato il senatore americano Lindsey Graham nell’insistere col presidente Biden per dare a Zelensky gli armamenti che quest’ultimo chiede. A Washington hanno detto che potrebbero mandare i blindati leggeri da fanteria Bradley, ma Graham vorrebbe invece rifornire Kiev di veri e propri carri armati pesanti e di fabbricazione moderna. Infatti ha dichiarato di apprezzare l’impegno francese, ma ne ha sottolineato l’insufficienza rispetto all’obiettivo di “vittoria totale” proclamato da Zelensky nella sua visita a Washington di dicembre. Graham si è detto soddisfatto che l’America sta dando all’Ucraina armi e finanziamenti in modo da poter “combattere fino all’ultimo uomo”, dichiarazione che aveva sollevato molte polemiche. L’ambizione di Graham fin dallo scorso anno è infatti quella di rovesciare Putin a tutti i costi. Come riportato dal sito Strumenti Politici, il senatore repubblicano si è espresso a più riprese contro la Russia, ad esempio invocando lo “strangolamento” della sua economia tramite l’abbandono del suo mercato da parte delle aziende occidentali, oppure chiedendo ai russi di insorgere contro il loro governo. Per lui il conflitto dovrà continuare fino alla completa sconfitta russa e all’uscita di scena degli attuali governanti. La scorsa estate Graham aveva visitato Kiev insieme al collega democratico Richard Blumenthal, con il quale aveva poi presentato al Congresso un progetto di legge per definire ufficialmente la Russia come Stato sponsor del terrorismo.