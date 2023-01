Studio 36, i professionisti della progettazione urbanistica

Ci sono professionisti che non sono solo esperti del proprio settore ma lo amano e impiegano le proprie forze e la propria passione in ogni progetto, è il caso di Studio 36, uno studio di architetti e INGEGNERI che da anni lavora nel settore e offre un supporto concreto nella progettazione e nella realizzazione di progetti in campo di urbanistica ed edilizia. In questo articolo vogliamo svelarvi cosa possono fare per voi a livello di progettazione urbanistica e perché contattare proprio loro per farvi seguire.

Perché affidarsi a Studio 36?

Studio 36 è un team di esperti che si occupa in modo eccellente di architettura; tra le tante specializzazione offerte troviamo la progettazione architettonica ed urbanistica, la direzione dei lavori e di sicurezza, l’efficientamento energetico e molto altro ancora.

Studio 36 ha una vasta esperienza nel settore dell’urbanistica e va ad intervenire progettando ex-novo edifici civili offrendo un supporto per la riqualificazione energetica e non solo nel design; il risultato è uno stabile a minore consumo energetico, dal design moderno e soprattutto funzionale. Sono particolarmente esperti nel recupero del costruito, a dimostrazione che l’efficienza energetica e la riduzione degli sprechi sono davvero valori in cui credono fortemente.

Quali servizi offre un urbanista?

L'urbanista è un PROFESSIONISTA specializzato nella creazione e nella gestione della progettazione fisica di città, paesi e altre aree urbane. Deve avere una buona comprensione dei principi di pianificazione e progettazione e la capacità di applicare tali principi al contesto specifico. L'urbanista di solito collabora con i pianificatori comunali e altri soggetti interessati per garantire che la progettazione della città risponda alle esigenze della comunità. Può anche essere responsabile della richiesta e della gestione di sovvenzioni e della creazione di presentazioni e relazioni per i finanziamenti. Grazie a queste competenze, un urbanista può creare città belle, dinamiche e vivibili. Ma può andare ad intervenire anche su singoli palazzi civili.

Un urbanista fornisce consigli e indicazioni su questioni legate alla progettazione urbana, alla pianificazione e all'architettura. Spesso lavora a stretto contatto con architetti, ingegneri e altri progettisti per contribuire a creare il miglior design possibile per un progetto. L'urbanista lavora solitamente su progetti relativi a nuovi sviluppi, edifici, infrastrutture e spazi pubblici. I tipi di servizi che gli urbanisti possono fornire variano a seconda del loro livello di esperienza.

Un urbanista può anche essere responsabile della gestione dei dati e della creazione di rapporti su questioni di pianificazione e progettazione, oltre a fornire istruzione e formazione alla comunità e alle parti interessate. Può anche essere responsabile del monitoraggio della progettazione e dell'impatto ambientale e della creazione di visualizzazioni e presentazioni per i finanziamenti.

Un urbanista deve avere buone capacità comunicative, organizzative e di lavorare sotto pressione. Deve inoltre avere un genuino interesse a incontrare le persone e a lavorare con la comunità per comprenderne le esigenze. Un urbanista deve avere buone capacità di progettazione e di risoluzione dei problemi ed essere in grado di applicare i principi di progettazione a contesti specifici.

Deve avere una conoscenza dell'architettura, dell'ingegneria e di altri campi di progettazione e una buona conoscenza dei principi di progettazione e pianificazione e del quadro legislativo e normativo in cui operano gli urbanisti; deve essere creativo e avere una buona comprensione dei principi estetici e di come applicarli al contesto specifico. Deve inoltre essere in grado di utilizzare la tecnologia e i dati per creare visualizzazioni e relazioni. Infine, un urbanista deve avere la capacità di lavorare efficacemente con le persone e di coinvolgere le parti interessate e il pubblico per raccogliere feedback su progetti e piani.

Quali sono i vantaggi di assumere un urbanista?

Un urbanista può aiutare a progettare e costruire una bella città che soddisfi le esigenze della comunità locale e sia un luogo desiderabile per le persone che la visitano. L'assunzione di un urbanista può aiutarvi a creare una città vivibile, percorribile e sostenibile. Un urbanista può anche aiutarvi a ottenere finanziamenti e a gestire i progetti.

Quali sono le migliori pratiche per la progettazione urbana?

Le migliori pratiche per la progettazione urbana sono le seguenti:

- Creare un progetto che risponda al contesto

- Creare un progetto che risponda alle esigenze della comunità

- Creare un progetto sostenibile

- Creare un progetto accessibile ed inclusivo

- Creare un progetto funzionale e sicuro

Redazione a cura di LinkEasy