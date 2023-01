Al teatro Magda Olivero arriva gene Gnocchi con lo spettacolo "Il movimento del Nulla"

Venerdì 3 febbraio alle ore 21 il Cinema Teatro Magda Olivero di Saluzzo ospiterà il celeberrimo comico e commentatore televisivo Gene Gnocchi nello spettacolo «Il movimento del Nulla». La serata è organizzata da Ratatoj Aps in collaborazione con il Comune di Saluzzo.

Una vera e propria convention, un monologo esilarante dai contorni assolutamente politici e ironici e satirici dal titolo “Il Nulla. Non manterremo le promesse, ma noi ve lo diciamo prima”. Con il suo spettacolo dedicato alla politica e costruito sul lancio di un fantomatico e surreale “partito”, Gene Gnocchi prende in giro l’attualità: come la migliore tradizione italiana insegna, il movimento nasce dalla televisione per diventare qualcosa di reale. “Lavorare meno, Lavorare voi” è uno degli slogan del nuovo partito.

Un nuovo movimento che - in ottica provocatoria - “promette tutto per arrivare al niente”. Si presenta come la “Leopolda dei poveri” e si prefigge di spazzare via tutto ciò che la pandemia e la crisi energetica non hanno eliminato fino ad arrivare ad azzerare quanto fatto fino ad ora, fare tabula rasa per lasciare un foglio bianco alle nuove generazioni. È la parodia della politica di oggi, uno show politicamente scorretto che si trasforma in un vero movimento con tanto di inno come nelle migliori tradizioni. Tessera del partito e gadget elettorali saranno disponibili a fine serata.

Costo del biglietto 20 euro. Biglietti disponibili al link https://www.mailticket.it/manifestazione/7135/gene-gnocchi