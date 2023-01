Cuneo, Sanrito annuncia la giuria durante la terza serata di pre-festival

Dopo aver annunciato i concorrenti e aver ospitato il cantautore Niccolò Fabi, venerdì 20 gennaio alle 21.00 a Open Baladin si concluderenno le serate di pre-festival con il terzo e ultimo appuntamento in cui verranno annunciati i nomi che comporranno la giuria dell’edizione 2023.



Oltre al voto popolare, nove saranno le giurate e giurati chiamati ad assistere il Festival e a decretare i primi tre classificati. L’annuncio sarà l’occasione per un’altra festa all’insegna della musica e tanti ospiti.



Ad aprire la serata ci sarà una performance artistica curata dall’associazione Nuvole di Savigliano che si occupa di arte, sport e spettacolo per ragazze/i diversamente abili e, a seguire i concerti di:

- MADRETERRA gruppo formato da Chiara Rosso, Leo Martina, Marco Soria e Alberto Parone

- SERENA COVELLA e Diego Inaudi

- BeeX formato da Fabrizio Giordana e Oreste Sardi.

- URLO organ trio”formato da Tommaso Sorba, Christian Alasia e Lorenzo Giordano; formazione nata a Cuneo nel 2019 che ruota attorno ad una parola chiave: ritmo. Per i giovani musicisti di questo trio il compito principale è quello di far "urlare" gli strumenti e coinvolgere il pubblico in un turbine di note, suoni ed emozioni.



Brani standard della tradizione jazz, brani inediti, arrangiamenti di altri pezzi e tante contaminazioni ritmiche che rendono il carattere della performance incalzante e vario.



I biglietti in pre-vendita sia per la formula in presenza che online e altre forme di partecipazione e sostegno sono disponibili partecipando al crowdfunding a questo link. Lunedì 23 gennaio aprirà ufficialmente la vendita dei biglietti e sarà possibile conoscere le modalità di acquisto seguendo i canali social del Festival o consultando il sito www.sanritofestival.com.



Evento patrocinato dal Comune di Cuneo con la collaborazione di Wsf Collective, Varco e Auditorium Foro Boario, Open Baladin, ATS Service, Fuori Tempo strumenti musicali, Rima Maia, Magazzino sul Po, Collettivo Zaratan e Zoè in città, Birrovia Vecchia Stazione, 12100 Beers’ hop, Emmaus Cuneo, Al Cappello Alpino, Binario69, Non è la RADIO.