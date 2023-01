Mondovì, al Monastero di san Biagio un corso di teatro

Parte il primo corso di teatro presso il Monastero di San Biagio, animato da Play Magliano. La prima serata di prova, che si terrà giovedì 26 gennaio alle 20.30 e sarà gratuita, servirà per ricevere le informazioni sul progetto e per mettersi subito alla prova giocando il teatro. Non è richiesta alle persone partecipanti nessuna esperienza teatrale precedente, ma la disponibilità a partecipare alle lezioni / prove che si svolgeranno a cadenza settimanale della durata di 2 ore e mezza circa (giorno ed orario serale da concordare insieme a chi aderirà).

Piergiorgio (Play) Magliano, da più di 30 anni affianca l’attività artistica con quella formativa, basata su corsi di Teatro per studenti e corsi di Aggiornamento per insegnanti e professionisti di settore, incentrati sull’uso e l’impostazione corretti della voce.

Il percorso porterà alla realizzazione di un evento spettacolare coinvolgendo persone del territorio a partire dai 18 anni compiuti, con previo percorso formativo attoriale inerente alle tecniche di recitazione basate sull'uso ed impiego della voce e dell'espressione corporea e gestuale. La scelta del testo teatrale, del tipo di adattamento drammaturgico e dell'individuazione del genere e della natura dell'evento su cui lavorare, avverrà in base alla conformazione e alla tipologia del Gruppo che si verrà a formare mediante le prime lezioni / prove.

Ingresso gratuito. Si consiglia di arrivare almeno 15 minuti prima dell’evento presso il Monastero di San Biagio Mondovì in Strada di Morozzo 12 a San Biagio – Mondovì