Studenti dell'Arimonda Eula di Racconigi in visita al Santuario di Vicoforte

Gli studenti delle classi terze e quarte CAT e del Liceo Scientifico dell’Istituto Arimondi- Eula di Racconigi si sono recati al Santuario di Vicoforte di Mondovì per vivere la suggestiva esperienza della salita fino alla sommità della cupola, una delle più grandi al mondo, insieme a San Pietro in Vaticano, al Pantheon di Roma e a Santa Maria dei Fiori a Firenze.

La visita ha permesso agli allievi e ai docenti accompagnatori, debitamente protetti da caschetti e imbrago, di effettuare un percorso mozzafiato all’interno della cupola, a sessanta metri di altezza, circondati da gioielli di pittura barocca raffiguranti la Vergine Maria . L’opera pittorica a tema unico si riallaccia alla nascita del Santuario, caratterizzata da un mix di storia e leggenda. Si narra infatti che verso la fine del 1400 fu eretto un Pilone votivo per volontà di un fornaciaio che aveva ottenuto una grazia dalla Vergine Maria.

A distanza di molti anni, un cacciatore del posto, durante una battuta di caccia, colpì il pilone nascosto dalla rigogliosa vegetazione. La leggenda narra che dall’immagine della Madonna, colpita nel ventre, sgorgassero gocce di sangue. L’avvenimento, ritenuto miracoloso, diventò motivo di attrazione per tanti fedeli che giunsero in pellegrinaggio sul luogo; contestualmente l’evento attirò l’attenzione del duca Carlo Emanuele I di Savoia che diede il via alla costruzione del grande Santuario in onore della Vergine.

La visita si è conclusa sulla sommità del cupolone, raggiunta dopo aver affrontato un percorso verticale molto suggestivo: scontato dire che lassù, dalla cima, la vista del paesaggio è stata bellissima!

L’iniziativa ha permesso agli studenti di capire meglio l’arte barocca, ma soprattutto quello stupore e quella meraviglia tanto teorizzati dalla poetica di Giambattista Marino che così recitava : “E’ del poeta il fin della meraviglia.. Chi non sa stupir vada alla striglia”. La mattinata però non è stata solo una lezione di arte , bensì un’immersione concreta multidisciplinare che ha riguardato la sicurezza sui cantieri, la progettazione architettonica e strutturale di un edificio che, nonostante la storicità, presenta caratteristiche che in qualche modo possono essere ricondotte ai cantieri odierni.

Un grazie ai docenti accompagnatori e al Dirigente prof. Luca Martini che si adoperano nel coniugare la lezione curriculare con esperienze pratiche – laboratoriali e visite alle bellezze artistiche del territorio.