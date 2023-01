Antonio Lattarulo al comando della Finisher Run Strada Hard

“Chi ben comincia è a metà dell’opera”… Così si dice. Questo proverbio si addice al podista monticellese Antonio Lattarulo che, a tredici giorni dalla partenza della Finisher Run Strada Hard, è in testa alla classifica generale, con un vantaggio di circa 66 km su Giulia Ranzuglia e 70 km su Liliana Mariani.

Il regolamento parla chiaro: i partecipanti, 56 per questa edizione, devono ricoprire i 1700 km complessivi nel minor tempo possibile, calcolato a giorni. La gara in teoria, partita il 1 gennaio, può durare fino al 31 dicembre, ed ogni concorrente può correre quanti km vuole, e non obbligatoriamente tutti i giorni.

Non si può barare: ogni runner è dotato di un GPS, i cui dati vengono registrati durante la corsa, per poi essere scaricati al termine della fatica.

La gara è ancora lunga e la classifica potrà subire ancora stravolgimenti, ma intanto Antonio è al comando, e da quella posizione non vorrà sicuramente muoversi, convinti che seguirà il suo motto “Mollare? Mai e poi mai!”.