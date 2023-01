Atletica Mondovì – Acqua S. Bernardo, Lorenzo Vera tra i nuovi innesti

Con il nuovo anno e il completamento delle procedure relative ai transfert, si possono ufficializzare gli atleti che nel 2023 difenderanno i colori monregalesi nelle varie categorie. Su tutti spicca il nome “pesante” di Lorenzo Vera, velocista dell’Atletica Saluzzo – terra di gradi mezzofondisti - che l’anno scorso si è messo in evidenza conquistando la medaglia di bronzo ai campionati italiani allievi sui 100 metri in 10”82 e guadagnandosi la convocazione della nazionale U16 per gli EYOF di Banská Bystrica (Slovacchia). Al secondo anno di categoria, Lorenzo si accasa con la formula del prestito assieme al tecnico Mauro Arcobelli.

Stesse modalità per Enrico Parodi in arrivo dall’Ovadese Omring: eclettico velocista – lanciatore, vanta un personale di 22”83 sui 200 metri e quasi 50 metri di giavellotto; con lui il coach Alessandro Sanelli. A completare la squadra allievi troviamo Armin Ficano di rientro dal Club800: già con i colori dell’Atletica Mondovì nella categoria ragazzi si era laureato in una sola stagione campione regionale 60 hs indoor, 60 hs all’aperto e staffetta 4x100.

Dallo stessa società anche due “vecchie conoscenze” Ivano Gallo (800ista) e Cristian Mamino (200 e 400 metri) seguiti dal tecnico Luca Candela che entra a fare parte dello staff dell’Atletica Mondovì.

Infine vestirà la casacca rossa la fossanese Claudia Borello, classe 2006, marciatrice allieva del bronzo olimpico e mondiale Elisa Rigaudo, già collaboratrice esterna della società grazie al progetto “Marcia”.

Enrico Priale che ha seguito le intere operazioni fino al closing precisa: “Siamo davvero molto contenti di aver concretizzato questi ingressi e ringraziamo le società, gli atleti e loro tecnici di aver creduto nel nostro progetto: vogliamo mettere nelle migliori condizioni gli atleti per emergere, in modo che i risultati individuali siano funzionali al risultato di squadra. Nel 2023 puntiamo, ad esempio, sulla squadra allievi (2006 e 2007) per i campionati di società grazie ai tanti giovani usciti dal vivaio e dagli innesti di Lorenzo, Enrico e Armin.”

Sul fronte “uscite” si segnala l’addio di Adele Roatta approdata alla Bracco Atletica di Milano, una delle società civili più vincenti d’Italia. Lascia l’Atletica Mondovì Acqua S. Bernardo dopo 4 anni in cui è arrivato un titolo italiano, due argenti, tre bronzi (cinque quarti posti) e la doppia convocazione in azzurro, tra cui la prestigiosa partecipazione ai Campionati Europei di Cross dello scorso 11 dicembre. Adele Roatta: “A fine 2018 sono entrata nell’Atletica Mondovì, passando dalla piccola società di Morozzo alla realtà più grande del cuneese. Qui sono stata accolta benissimo e ho avuto la possibilità di raggiungere i miei primi risultati importanti fino alla maglia azzurra. Da allora sono cresciuta molto anche grazie alla disponibilità dell’impianto di Mondovì. Devo quindi ringraziare l’Atletica Mondovì, in primis, per tutto quello che mi ha dato in questi quattro anni, ma soprattutto per aver creduto in me a tal punto di lasciarmi cambiare società per, si spera, migliorarmi sempre più”.

Questo il commento del presidente Fabio Boselli: “Adele lascia i nostri colori per intraprendere una nuova sfida in un’importante società. A lei i nostri migliori auguri per il suo futuro sportivo e non: siamo felici di averla accompagnata nel suo percorso di crescita e il suo esempio ha consentito alla nostra società di avere ha un florido settore mezzofondo con tanti giovani di belle speranze. La aspettiamo in pista!”