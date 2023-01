Tra gli ex della partita contro Cantù anche Alessandro Preti, per due stagioni schiacciatore nella Banca Alpi Marittime Acqua S.Bernardo Cuneo.

Passato in estate alla corte di coach Denora, per Preti quella di ieri contro Cuneo non è stata la sua miglior prestazione: solo 6 punti in attacco su 27 palle messegli a disposizione da Alberini (27%), ha fatto registrare anche 2 muri.

Ecco le sue impressioni post partita ed il ricordo degli anni passati in Piemonte.