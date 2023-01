A Canale l’addio a Bruno Bosio, imprenditore impegnato nel sociale. Aveva 76 anni

Si sono svolti nel pomeriggio di oggi (martedì 17 gennaio), nella parrocchia di San Vittore a Canale, i funerali di Bruno Bosio, pensionato, ex titolare insieme ai fratelli di un’azienda di commercio di materiali edili nella capitale del Pesco.



Originario di Poirino, si era trasferito a Canale molti anni fa e aveva fatto parte della corale polifonica di Montà.



Persona molto conosciuta e impegnata nel sociale, in passato aveva fatto un’esperienza da missionario laico in Argentina.



Lascia la moglie Ester, i tre figli Cristiano, Antonella e Roberto, i nipoti Giulia e Giorgia.



Dopo le esequie la salma è stata accompagnata al cimitero di Poirino.