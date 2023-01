A Pontechianale torna l'Agnellotreffen: in arrivo centauri da tutta Europa, pronti a sfidare temperature polari

Dopo l'edizione annullata per il Covid (quella del 2021) e dopo l'edizione posticipata e limitata (quella del 2022), torna, finalmente fedele alle sue origini, l'Agnellotreffen, il motoraduno invernale di Pontechianale, a 1.615 metri di quota.

Si chiama così perché si svolge ai piedi del Colle dell'Agnello, il più alto passo transfrontaliero europeo. Non è il motoraduno più alto d'Europa, come spesso si dice, ma il più alto d'Italia. E' comunque tra i più alti e tra i più belli.

Dal 20 al 22 gennaio, si svolgerà la nona edizione. La Valle Varaita, il prossimo weekend, sarà percorsa da centinaia di temerari sulle due ruote, in arrivo da tante regioni d'Italia ma anche dalla Francia, dalla Spagna, dalla Germania e addirittura dalla Scozia.

Ed è proprio il caso di usare la parola temerari, perché si prevedono temperature polari, fino a - 15 gradi centigradi.

Claudio Giacosa, tra gli organizzatori, commenta: "E' giusto che faccia così freddo, si partecipa anche per questo. L'Agnellotreffen è uno dei motoraduni che un motociclista deve fare almeno una volta nella vita, dopo il Pinguinos in Spagna e dopo lo storico Elefantentreffen, in Germania, il più famoso di tutti".

Dietro l'evento c'è Moto Raid Experience, un tour operator specializzato in viaggi in moto che vanta l'organizzazione di eventi famosissimi, come la Gibraltar Race e l'Alps Tourist Trophy. L'Agnellotreffen è nato dalla passione per le due ruote di tre amici e soci, ma anche dalla volontà di promuovere il territorio e la Valle Varaita.

"Questo evento è amato per la bellezza dei luoghi, un piccolo paese sulla riva di un lago, ma anche per l'organizzazione, fatta nel pieno rispetto di tutte le norme di sicurezza. E poi, non da ultimo, per il calore e le attenzioni tipiche dell'Italia. E' dura stare al freddo, ma qui non mancheranno mai il bar in cui entrare e scaldarsi o il cibo e le bevande calde", continua Giacosa.

Un grazie da parte degli organizzatori all'amministrazione comunale di Pontechianale, all'Atl del Cuneese e ai tanti volontari, dai carabinieri in pensione agli AIB alla protezione civile, che garantiscono che tutto si svolga nel migliore dei modi.

Anche il sindaco Andreino Allasia plaude all'evento, che torna finalmente alla normalità. "L'Agnellotreffen è molto amato, originale e sentito da tutti i centauri. E' un momento di grande promozione del territorio, importante per le attività del paese e della valle, grazie alle tante persone che arrivano. Purtroppo - conclude il sindaco - in questa stagione il colle non è transitabile, ma chi viene qui per l'Agnellotreffen, prima o poi torna, per percorrere quella strada meravigliosa nella stagione estiva".

L'evento prenderà il via con l'accoglienza già venerdì 20 gennaio alle 14.

Sarà il 21 la giornata clou, con il ritrovo, previsto alle 18, all'ingresso di Chianale, uno dei più bei borghi d'Italia. Da qui prenderà il via la parata di motociclisti, con il rientro a Pontechianale. La sera il momento delle premiazioni: riconoscimenti e gadget per chi arriva da più lontano, per la moto più vecchia e tanti altri, all'insegna della goliardia e dell'amicizia, nel più autentico spirito dei motoraduni.

Per tutta la giornata ci sarà la possibilità di degustare i prodotti tipici locali e visitare le botteghe artigiane della zona, oltre che gli stand presso l'area espositiva. Sarà allestito un tendone, con la distribuzione di cibo e bevande calde, in funzione per tutta la durata del raduno.

Degustazioni e visite anche domenica 22, con la chiusura dell'evento attorno alle 14, quando è previsto il saluto degli organizzatori e l'arrivederci all'edizione 2024, quella del decennale.