Castiglione Falletto: un 2022 nel segno dell'ambiente e delle opere pubbliche

Raccolta rifiuti 2021: al primo posto della graduatoria di Legambiente Piemonte e Valle d’Aosta c’è il paese di Castiglione Falletto, capace di raggiungere una percentuale di raccolta differenziata pari all’89,33%, davanti a Bra (89,32%) e Montelupo Albese (89,12%). Una curiosità indicativa: ben 21 paesi superano la soglia di differenziata dell’80%.

Un risultato complessivo che conferma come i “Comuni ricicloni” siano sempre di più, e come la sensibilizzazione a questa importante tematica ambientale stia dando i suoi frutti.



Castiglione Falletto, dicevamo: un paese di poco più di 700 abitanti che, nell’ultimo anno appena trascorso, ha terminato alcuni importanti lavori, e ne ha messo in pista altri. L’amministrazione comunale, sicuramente galvanizzata dall’ottima riuscita della campagna per la raccolta differenziata, ha saputo continuare il lavoro di crescita nelle varie zone abitate, nonostante le difficoltà dovute al caro energia, comune denominatore per diversi centri.



In merito alla graduatoria di Legambiente, il sindaco Paolo Borgogno afferma: «Ringrazio innanzitutto i cittadini che hanno da subito percepito l’importanza della raccolta differenziata, tematica sviluppatasi in questi anni, e frutto dell’attenzione che come amministrazione abbiamo posto verso i consigli dei tecnici della Coabser, nelle persone di Piero Bertolusso e Fabrizio Gianolio, l’attuale direttore, che, già circa otto anni fa, venivano a presentare le idee per migliorare la raccolta dei rifiuti. È stato fatto un cammino a tappe che ha dato il suo importante risultato: dai sacchi neri di 60 litri riempiti con qualsiasi cosa siamo passati alla raccolta dell’umido, della plastica, della carta e del sacchetto codificato per l’indifferenziata.

Siamo molto soddisfatti per questo risultato che reputo un lavoro di squadra. Siamo ad un livello molto alto e credo che bisognerà lavorare ancora sulla riduzione del rifiuto: l’obiettivo è quello di raggiungere quota 90».



«Il 2022 - prosegue il primo cittadino - è stato anche un anno in cui, nonostante le difficoltà per i costi dell’energia che siamo riusciti ad ammortizzare con i ristori dello Stato e quanto stanziato a livello comunale, facendo così fronte al raddoppio della spesa del gas e al +40% per la luce, abbiamo portato a termine opere importanti per il paese.



In primis voglio ricordare il restyling della piazza Arnaldo Rivera, realizzato grazie alla sinergia tra il Comune e la cantina Terre del Barolo, accomunati dalla grande persona che fu Arnaldo Rivera: sindaco del paese, fondatore e presidente della cantina, gran promotore dei vini del territorio. Come Comune abbiamo contribuito per circa 20 mila Euro per l’arredamento urbano, le aiuole, la segnaletica, il wi-fi gratuito illimitato, le telecamere di sicurezza. Questa opera ha una duplice valenza: il giusto decoro per una piazza ad ingresso territorio comunale, e il luogo dove si rispetta una persona che ha fatto tanto.



Spostandoci verso il centro paese abbiamo riqualificato via XXV aprile con l’illuminazione interrata, il rifacimento della tubazione per l’acquedotto, la sperimentazione dei dossi in strada, l’asfaltatura. Abbiamo attivato un servizio wi-fi per cittadini e turisti gratuito e illimitato in tutto centro storico, nella zona Uccellaccio presso il parco giochi dei bambini, ed in piazza Arnaldo Rivera.



È stata piazzata la panchina gigante in un terreno vitato della cantina Vietti, lasciata ad uso pubblico per il “Big bench Tour” da parte degli appassionati, ed è stato consegnato al paese il rifacimento esterno del castello, grazie al lavoro della famiglia Cavallotto che sta continuando a restaurare il maniero.

In chiave di ordine e viabilità sicura in centro storico, sono stati attivati 15 parcheggi blu intorno al castello, con le postazioni bianche a inizio e metà paese.



A livello di sicurezza è stato piazzato in piazza Vassallo un DAE che dieci castiglionesi hanno imparato ad utilizzare in caso di necessità.

Quest’anno abbiamo dato il benvenuto alla nuova impiegata Alice Anselma ed alla nuova segretaria Dott.ssa Fulvia Colzani, mentre nel marzo scorso lo storico vice sindaco Giuliano Moscone ha lasciato il posto a Giovanni Chiotti, in un avvicendamento concordato già ad inizio mandato».



E per il 2023 gli obiettivi sono chiari: «Quest’anno - conclude Paolo Borgogno – verso fine febbraio ci sarà la conclusione dei lavori di consolidamento del versante sotto il Municipio. Un’opera importante da circa 550 mila Euro di investimento.

E a gennaio, precisamente il 20 del mese, vedremo l’inizio dei lavori per il nuovo complesso dove sorgeranno i locali per le Poste Italiane, il bagno pubblico, la sede della Protezione Civile, lo studio medico. Tutto all’ingresso del paese, in piazza Vassallo, dove speriamo di fare l’inaugurazione per fine anno.



Stessa situazione per il rifacimento di piazza del Centro e di via Vittorio Emanuele: 350 mila Euro da fondi regionali in cantiere (di cui 40 mila del Comune) che serviranno per la pavimentazione della piazza e l’illuminazione della strada. E la ciliegina sulla torta che attendiamo: la sistemazione dei cavi per la fibra ottica da parte della Open Fiber che speriamo finisca il lavoro».