Cuneo, Boselli non parteciperà all'incontro su tettoia Vinaj: "Finito il tempo delle ispezioni. Ora si agisca"

“In riferimento alla convocazione della conferenza dei capigruppo consiliari di lunedì 23 gennaio, avente per oggetto l'incontro con lo Studio Legale Barosio per riferire in merito alla situazione del contenzioso tettoia Vinaj, informo che, come preannunciato, il sottoscritto non sarà presente”.



Nessuna sorpresa – visto che lo stesso aveva già indicato la linea che avrebbe seguito sarebbe stata questa nel corso della conferenza stampa convocata il 9 gennaio scorso in municipio a Cuneo - : Giancarlo Boselli, capogruppo degli Indipendenti, non parteciperà all’incontro ufficializzato nel pomeriggio di ieri (lunedì 16 gennaio) dal Comune incentrato sull’affaire tettoia Vinaj.



Il contenzioso legale tra cariche 'pericolose' e fidejussioni mancanti

Obiettivo dell’incontro il mettere a colloquio diretto i capigruppo – specie quelli di minoranza, tra cui figurano proprio gli Indipendenti – con l’avvocatura che sta seguendo sin dallo scorso giugno l’aspetto giudiziario del contenzioso che vede la srl omonima della struttura in piazza Foro Boario e il Comune: secondo le ultime stime, tra canoni di gestione non corrisposti e monetizzazioni mancanti, la società dovrebbe all’ente oltre 600.000 euro. Senza contare, ovviamente, gli aspetti ‘accessori’ alla vicenda, tra cui il figurare della tesoriera dell’associazione Cuneo Illuminata tra i soci della srl e la questione della fidejussione mai presentata.



A convocare l’incontro è stato il presidente del consiglio, Marco Vernetti: “Il 20 dicembre scorso avevo sospeso i lavori del consiglio e convocato la capigruppo per affrontare alcune questioni puntuali – ha detto proprio ieri al nostro giornale - in quella sede, data la specificità di alcune questioni, io, gli assessori Spedale e Fantino e soprattutto la sindaca Manassero avevamo preso l’impegno di convocarla di nuovo prima della prossima riunione alla presenza dello studio legale”.



“L’intenzione, e ricordo che questo è da sempre stato l’atteggiamento dell’amministrazione comunale, è rispondere in maniera puntuale alle domande poste, nell’ottica dell’assoluta trasparenza”.



Boselli: "Vernetti segnali fatti con risvolti d'irregolarità"

“Pur apprezzando la disponibilità' del presidente Vernetti e della sindaca Patrizia Manassero, volta a dipanare la complessa matassa della vicenda, ritengo che il nostro ruolo ispettivo e di controllo, esaminate le carte forniteci, sia terminato” ha aggiunto Boselli nel suo comunicato ufficiale.



“Ribadisco, come già detto nella nostra conferenza stampa, che, alla luce delle informazioni in esse contenute, il presidente del consiglio debba considerare di procedere alla segnalazione agli organi competenti di fatti aventi risvolti di possibili irregolarità”.